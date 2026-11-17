L’incontro si è tenuto giovedì scorso a Merate

L’iniziativa è stata promossa dall’Osgb per sostenere l’attività della Fabio Sassi

MERATE – Sport, impresa e solidarietà si sono incontrati giovedì 12 novembre a Villa Lavezzari, a Merate, in occasione di una serata promossa dall’Osgb Merate per sostenere l’attività dell’associazione Fabio Sassi e dell’Hospice Il Nespolo di Airuno.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e sportivo del territorio, con l’obiettivo di favorire occasioni di incontro e collaborazione e, soprattutto, raccogliere un sostegno concreto per le attività dell’associazione.

Da 37 anni la Fabio Sassi è impegnata nell’assistenza alle persone nella fase finale della vita e nel supporto alle loro famiglie. Ogni anno sono circa 270 i pazienti accolti all’Hospice Il Nespolo di Airuno. A questi si aggiungono le persone seguite attraverso il servizio di cure palliative domiciliari, in collaborazione con il DiFra dell’ASST di Lecco, e i malati di SLA assistiti a Villa Cedri di Merate.

Un’attività che affianca alle cure per il controllo del dolore l’attenzione alla persona e ai familiari, accompagnandoli in una fase particolarmente delicata.

Durante la serata, l’Osgb Merate, attraverso il presidente Emilio Colombo e il vicepresidente Fabio Tamandi, ha voluto rinnovare l’attenzione verso l’associazione, offrendo un’occasione di incontro e sensibilizzazione. L’evento si è svolto grazie anche all’ospitalità di Massimiliano Colombo, nella sua residenza.

Tra i presenti il sindaco e il vicesindaco di Merate, Mattia Salvioni e Valeria Marinari, il sindaco di Cernusco Lombardone Gennaro Toto, gli ex sindaci Massimo Panzeri e Andrea Massironi e il sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza.

Alla realizzazione della serata hanno collaborato anche Ester Sala, Tamandi Panificio e lo chef Stefano Riva. Al termine dell’incontro, gli ospiti hanno ricevuto un omaggio composto da una verza ornamentale offerta da Colombo Group e da un panettone di Tamandi.