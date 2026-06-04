Sport, musica e comunità: arriva il “Greppi Sport Festival”!

Il festival è in programma sabato 6 e domenica 7 giugno

Sport, condivisione e divertimento per una due giorni tra bici, corsa e tanta convivialità

MONTICELLO BRIANZA – Sport, condivisione e divertimento con il “Greppi Sport Festival”, iniziativa promossa per sabato 6 e domenica 7 giugno dal Dipartimento di Scienze Motorie insieme agli studenti e ai docenti del Comitato Sportivo dell’istituto superiore di Monticello Brianza.

Composto da tre eventi, ovvero “Greppi Bike”, “Greppi Run” e “Festa di Primavera”, il festival offrirà a ragazzi, famiglie, ex villagreppini e a chiunque lo desideri l’occasione di vivere il Greppi da un punto di vista totalmente diverso da quello puramente scolastico, alternando momenti dedicati allo sport ad altri di pura festa.

Sarà la “Greppi Bike” (qui la locandina) ad aprire le danze nella giornata di sabato 6 giugno. L’evento, non competitivo, fornirà agli appassionati di bicicletta l’opportunità di scoprire il territorio in modo attivo. Attraverso due percorsi dedicati, uno da 50 km e l’altro da 80 km, i partecipanti potranno ammirare i paesaggi della zona e allo stesso tempo praticare attività fisica in compagnia. Lungo i percorsi saranno posizionati diversi punti ristoro, in cui i ciclisti potranno sostare e rifocillarsi. La biciclettata non sarà aperta solo agli studenti o agli altri membri della comunità scolastica del Greppi, ma a chiunque desideri partecipare.

Inoltre, nella serata di sabato, dopo la “Greppi Bike”, ci sarà la “Festa di Primavera”, con

possibilità di mangiare insieme e ascoltare musica dal vivo in un piacevole clima di convivialità. Inoltre, sarà possibile partecipare, su prenotazione, a tour guidati della scuola e a “lezioni speciali”, tenute dai professori attuali ed ex professori del Greppi, che

consentiranno agli ex alunni di fare un tuffo del passato! Nonostante questo ritorno sui

banchi, l’atmosfera di festa rimarrà protagonista e permetterà, dunque, di vivere il Greppi in maniera totalmente diversa dal solito. Anche in questo caso l’evento è aperto a tutti e, di

conseguenza, studenti ed ex studenti potranno coinvolgere famiglie, amici e conoscenti.

A chiudere il weekend, nella giornata di domenica 7 giugno, sarà la “Greppi Run” (qui la locandina), una corsa non competitiva, che potrà essere affrontata anche come una tranquilla passeggiata.

Come negli anni precedenti, saranno presenti diversi percorsi: quelli tradizionali da 7 km, 13 km e 21 km, con l’aggiunta di un percorso da 3,5 km perfetto anche per i più piccoli, sempre con la presenza di diversi punti ristoro. La natura sarà di nuovo parte fondamentale dell’esperienza, così come la convivialità, che porterà i partecipanti a vivere momenti unici insieme ad amici e parenti.

Il “Greppi Sport Festival” nasce allo scopo di fornire un’occasione di svago e un’opportunità di praticare sport insieme, ma ha anche un altro importante obiettivo: raccogliere fondi al fine di finanziare progetti per gli studenti e, così, migliorare l’ambiente scolastico e l’offerta formativa.

Tuttavia, ciò che rimarrà di questi eventi sarà ben più importante dell’aspetto economico:

l’evento contribuirà, infatti, a costruire il ricordo che, in futuro, gli attuali studenti conserveranno della propria scuola e riporterà, invece, al passato chi ha già lasciato da

tempo le mura di Villa Greppi.

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione agli eventi sono disponibili cliccando il link al

sito web dedicato: https://www.greppisportfestival.it/index.html