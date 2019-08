Strapagnano, che successo! Quasi in 4 mila al via

Partecipazione da record alla 13esima edizione della gara podistica non competitiva

3.900 al via, vince il gruppo Avis di Oggiono. Giornata ‘sulle tracce di Leonardo’

MERATE – Partecipazione straordinaria alla 13^ Strapagnano, la manifestazione podistica non competitiva promossa dall’Ac Pagnano in collaborazione con l’oratorio. 3.900 le persone che hanno preso parte all’iniziativa ieri, domenica, dedicata quest’anno al genio Leonardo Da Vinci per la ricorrenza dei 500 anni dalla sua scomparsa.

Tantissimi e di tutte le età i partecipanti che hanno potuto scegliere tra i cinque percorsi a disposizione, da 8, 12, 16, 22 o 26 km, tracciati attraverso i borghi, le fattorie, i boschi e e colline del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. 35 in totale i gruppi che hanno partecipato.

A vincere il Gruppo Avis di Oggiono, seguito da Marciacaratesi e da Ul Gir De Munt (QUI la classifica completa). Il successo è stato però dell’intera organizzazione: apprezzatissime infatti anche le iniziative ‘collaterali’, sulle tracce di Leonardo Da Vinci.

Durante la giornata è stato possibile visitare la mostra allestita in oratorio per riscoprire curiosità locali che si intrecciando con l’eredità leonardesca mentre sui percorsi sono stati posizionati dei pannelli informativi.

L’appuntamento è per il prossimo anno con la 14esima edizione della Strapagnano!

GALLERIA FOTOGRAFICA