Street art alla Colombina: “Così Casatenovo è sempre più bella e colorata!”

Al lavoro alla Colombina una ventina di giovani insieme all’artista B-Simo e agli educatori de La Grande Casa e Piazza l’idea

Soddisfatti gli amministratori comunali che invitano tutti a visionare l’opera di street art realizzata

CASATENOVO – Hanno lavorato per due giorni sotto il sole cocente per rendere Casatenovo sempre più bella e colorata. Giovedì e venerdì scorso, diversi giovani (una ventina in tutto) accompagnati dall’artista B-Simo e da figure educative de La Grande Casa e Piazza L’idea, hanno realizzato un’opera di street art presso la sede della Colombina.

L’attività è stata possibile grazie al progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo “Colombina terzo tempo – Laboratorio di Quartiere” che vede come capofila La Colombina e come partner l’associazione Brig, la Vecchia Quercia e il nostro Comune. Il laboratorio di street Art ha visto allo stesso tempo la stretta collaborazione con la Grande Casa, l’artista BSimo, Piazza L’idea e Drop-in.

Soddisfatti l’assessore ai Servizi sociali Gaetano Caldirola e la consigliera comunale con deleghe alle politiche giovanili Gaia Maria Giulia Riva: “Queste progettualità sono molto importanti perché ci permettono di lavorare in rete e di riqualificare, sperimentare e offrire importanti esperienze di socializzazione per i nostri giovani e per questo esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti gli attori che l’hanno resa possibile. Il laboratorio si è svolto presso la Colombina che ha la grande capacità di essere un luogo estremamente accogliente che permette a ciascuno di sentirsi a casa”.

Da qui l’invito a tutti i cittadini “a visitare l’opera realizzata e ancora un grande ringraziamento a tutti i giovani che si sono impegnati in questo progetto e che ci stanno chiedendo a gran voce di rendere Casatenovo sempre più bella e colorata… Siamo sulla buona strada!”