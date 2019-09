Successo al Palazzetto dello sport per Sportivamente Olgiate

La manifestazione è stata promossa dalle associazioni e della società sportive del paese

Un’occasione per i più piccoli per conoscere e prendere confidenza con diversi sport e pratiche sportive

OLGIATE – Una domenica a tutto sport. E’ piaciuta e ha riscosso successo Sportivamente Olgiate, manifestazione promossa al palazzetto di via Aldo Moro dalle associazioni e dalle società sportive per mettere in mostra le proprie attività e farsi conoscere.

L’iniziativa si è aperta con il saluto dell’amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Giovanni Bernocco. Dopodiché spazio alle dimostrazioni e alle prove gratuite di ogni disciplina sportiva. Dal calcio al basket, passando per la pallavolo, lo scherma, il tiro con l’arco, la ginnastica ritmica, la boxe e il pattinaggio.

Anche i più piccolini hanno potuto cimentarsi in queste pratiche testando la propria affinità con questi sport. La manifestazione si è chiusa con il concerto della Fisarmonica Adda, accompagnata dal tenore Sergio Rocchi e il gruppo di ballo Aurora.