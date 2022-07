Successo per l’appuntamento promosso dalla Pro Loco nell’ambito di E… State a Merate

Tante le persone presenti ieri sera, giovedì, in centro a Merate, trasformata in una galleria d’arte a cielo aperto

MERATE – Buona la… seconda. Dopo l’esordio sfortunato, battezzato da un doppio temporale, del primo giovedì sera di eventi, promosso dalla Pro Loco e dalla Nostra Mela, per vivacizzare il centro cittadino con i negozi aperti fino alle 23 e tante proposte per tutti i gusti, l’appuntamento di ieri sera, inserito nel cartellone di E…state a Merate, ha fatto registrare il tutto esaurito.

Tante le persone che hanno infatti deciso di approfittare delle bella serata per godersi un giro in centro, godendosi il programma di Merate in Arte.

Piazza Prinetti, via Baslini e via Manzoni si sono trasformate in una galleria d’arte all’aperto con l’esposizione di quadri e fotografie da ammirare ascoltando anche le note dei concerti proposti in diversi angoli della città, dal rock della Streetlife Band alle sonorità della Scuola di musica Musicarte-lab passando per il rock/blues dei Dottor Pigna e il rock dei Neweta.

A esporre gli artisti della scuola Arte Pura e Applicata – Merate, Scuola d’Arte Massimo Bollani, FotoLibera, Marco Scivales, Carlo Porro, Ludovico Bertin.

Non sono mancati neppure i supereroi, che, di fronte agli occhi stupefatti e ammirati dei più piccoli, si sono calati dal tetto di Palazzo Albini, riproponendo lo spettacolo rinviato giovedì scorso per la pioggia.

Prossimo appuntamento il 7 luglio con Balera sotto le stelle e il 9 e 10 luglio con il festival della giocoleria.

Si ringrazia Carlo Porro per il servizio fotografico.