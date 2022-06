Grandissimo successo per la notte bianca “A rivedere le stelle”

Soddisfatto l’assessore Santoro: “Ringraziamo tutte le persone che hanno permesso la buona riuscita di una manifestazione che abbiamo voluto come momento di rinascita”

CERNUSCO – Ha colto nel segno, sorprendendo gli stessi organizzatori per l’altissima affluenza la notte bianca che ieri sera, sabato, ha animato e colorato le vie del centro di Cernusco per diverse ore.

Tante e variegate le proposte: dai mercatini con oggetti di hobbystica e artigianali alle bancarelle dello street food, passando per i tanti punti ristoro, gli spettacoli e le attività per bambini, senza dimenticare la musica, vera colonna portante della manifestazione, promossa come da tradizione in occasione del passaggio degli atleti della Monza – Resegone attraverso la via principale del paese.

Particolarmente applaudito lo spettacolo di Germano Lanzoni, meglio noto come il Milanese Imbruttito, davanti alla stazione, che ha strappato più di una risata al numeroso pubblico presente.

Tutto è filato liscio grazie al servizio di ordine, vigilanza e informazioni predisposto dagli agenti della Polizia locale insieme ai volontari dell’associazione dei carabinieri in congedo, agli alpini e alla protezione civile.

“Non ci aspettavamo un’affluenza così elevata” ha commentato raggiante l’assessore Pietro Santoro, in cabina di regia nell’organizzazione della manifestazione. “Abbiamo voluto battezzarla appositamente “A rivedere le stelle”, citando il celebre verso con cui Dante chiude il suo viaggio nel girono dell’Inferno nella speranza che anche noi passiamo lasciarci alle spalle un periodo brutto e difficile”.

Santoro non nasconde la propria soddisfazione: “Come amministrazione siamo super contenti e vogliamo ringraziare le associazioni, i commercianti e tutti coloro che hanno contributo a raggiungere l’obiettivo, che era quello di proporre e organizzare una notte bianca che fosse un momento di festa e rinascita dopo il Covid”.

ALTRE IMMAGINI NELLA GALLERIA