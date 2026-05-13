“Svuota la vetrina” colpisce ancora a Merate: i libri della libreria La Torre donati alla biblioteca

Dopo il primo episodio di marzo, la vetrina della libreria La Torre è stata nuovamente svuotata

Il bel gesto di un donatore anonimo che ha acquistato tutti i libri presenti in vetrina regalandoli alla biblioteca cittadina

MERATE – E’ successo di nuovo. Dopo il primo caso, avvenuto a metà marzo, un’altra generosa benefattrice ha deciso di comprare tutti i libri presenti nella vetrina principale della libreria La Torre di via Manzoni donandoli alla biblioteca comunale di piazza Riva Spoleti.

Un bel gesto che sancisce come l’iniziativa “Svuota la vetrina” abbia preso piede anche in città con già due benefattori che hanno replicato quanto andato in scena nell’agosto 2025 a Milano quando un cliente, è entrato nella libreria Hoepli e ha comprato un’intera vetrina. Un bottino di oltre 200 volumi, per un valore di circa 10mila euro, in particolare, libri di storia dell’arte e fotografia, e saggi di attualità e storia, sia in italiano sia in inglese.

La storia, rilanciata anche su Instagram con una pagina ad hoc dedicata, è stata replicata anche a Merate per ben due volte, la prima a metà marzo, quando i libri sono stati acquistati dalla libreria La Torre e donati alla biblioteca de La Valletta Brianza e la seconda nei giorni scorsi, con i volumi, di genere vario, donati alla biblioteca cittadina.

Un bel gesto di cui si sono complimentati anche il sindaco Mattia Salvioni e l’assessore alla Cultura Patrizia Riva, ben contenti di vedere il patrimonio librario cittadino crescere grazie alla generosità di un donatore.