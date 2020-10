Tamponi rapidi per le scuole: da giovedì anche a Merate

Allestito il punto nello spazio delle Scuderie di Villa Confalonieri

Tamponi rapidi con esito in 15 minuti per studenti o personale scolastico con sintomi

MERATE – Tamponi rapidi anche a Merate. Da giovedì sarà possibile sottoporsi ai test antigenici con esito in circa 15 minuti, anche nello spazio allestito all’interno delle Scuderie di Villa Confalonieri.

Una location, quella messa a disposizione dall’amministrazione comunale, accessibile sia da via Garibaldi e quindi dall’accesso frontale della Villa che è stata fino a qualche anno fa sede del Comune sia lateralmente passando da via Strecciolo, la vietta che si collega in basso con viale Verdi.

Il servizio, allestito da Ats Brianza insieme all’Asst Lecco, si rivolge agli studenti e al personale scolastico con l’obiettivo di individuare e isolare velocemente tutti i potenziali casi positivi in una fase di particolare incremento della diffusione dei contagi. Partita da Milano ed estesa ad alcune realtà della Brianza, la sperimentazione prevede l’esecuzione di tampone nasofaringeo antigenico nei soggetti sintomatici. In caso di positività, il test rapido e quello molecolare standard viene esteso a tutti i compagni di classe”.

Un servizio, quello del punto tamponi anche a Merate, quanto mai prezioso visto che in questo modo si va a sgravare gli ospedali di Lecco e Vimercate, su cui finora si riservava anche la popolazione scolastica del Meratese.