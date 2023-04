Tanta solidarietà a Barzago, tra uova e tappi di sughero

Una giornata, quella dell’1 aprile, all’insegna di solidarietà e impegno

Uova solidali al Municipio, consegna tappi per sostenere la ricerca nel piazzale mercato di via Manzoni

BARZAGO – Si prospetta un sabato 1° aprile speciale per Barzago, caratterizzato da solidarietà e impegno. Prima iniziativa nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00 con la vendita delle uova solidali, accanto al Municipio, da parte di Croce Verde Bosisio Parini. Obiettivo sarà acquistare un nuovo mezzo per il soccorso, ma anche aiutare i piccoli pazienti degli ospedali del circondario e della Nostra Famiglia.

Dalle ore 16.30 invece, presso il piazzale mercato di via Manzoni, sarà il turno di un’altra realtà del paese: il Comitato Mario Tentori, sindaco scomparso nel giugno 2018, darà il via al progetto ‘Riempiamo il cuore di tappi‘. Un grande cuore lavorato in ferro potrà contenere tappi di sughero e di plastica che contribuiranno a sostenere la ricerca scientifica per sconfiggere alcune malattie del sangue.