Sono stati diversi gli over 80 che questa mattina, sabato, hanno ricevuto il vaccino anti Covid

Vaccinato anche l’ex primario di Neurologia, il professor Fernando Schieroni

MERATE – Terzo giorno di vaccinazioni anti Covid per gli over 80 anche all’ospedale Mandic di Merate.

La campagna di vaccinazione intensiva è continuata anche oggi, sabato, accogliendo diversi nonni, tutti ultranovantenni che hanno accettato di effettuare la vaccinazione per proteggersi dal coronavirus.

Oltre che per gli over 80, è in corso la somministrazione del vaccino anti Covid anche per il personale sanitario non ospedaliero, come, ad esempio, liberi professionisti, personale di studio e odontoiatri. Tra questi era presente questa mattina il professor Fernando Schieroni, ex primario della Neurologia del Mandic.