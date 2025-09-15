Terzo incontro di Merate per lo sport con le testimonianze di sportivi

Appuntamento martedì 16 settembre in Auditorium con il terzo appuntamento di Merate per lo sport

Sul palco Luigi Garlando, Nicolò Consonni, Roberta Bonanomi, Imelda Chiappa e Lisa Santonocito

MERATE – E’ stato anticipato a martedì 16 settembre il terzo appuntamento della rassegna “Merate per lo Sport 2025” dedicato alle testimonianze di uomini e donne di sport. Originariamente in calendario per giovedì 18 settembre, l’incontro, che segue quello partecipatissimo di giovedì scorso con protagonista la giovane alpinista meratese Iris Bielli, si terrà alle 20.45 in Auditorium e vedrà la partecipazione di cinque relatori, la cui vita è strettamente correlata allo sport.

Sul palco saliranno infatti Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello sport nonché autore di numerosi libri per ragazzi, residente in città a Brugarolo; il giovane Nicolò Consonni, meratese classe 2005, promessa del tennis; Roberta Bonanomi, ex campionessa di ciclismo su strada (campionessa del mondo e vincitrice del Giro d’Italia) e Imelda Chiappa, anche lei ex campionessa di ciclismo su strada (argento olimpico ad Atlanta 1996). A completare la formazione di ospiti illustri Lisa Santonocito, campionessa paraolimpica.

Oltre ad ascoltare le interessanti testimonianze degli ospiti, la serata sarà impreziosita dalla sottoscrizione della carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello Sport. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale insieme al Soroptimist Club Merate.

Di seguito le biografie degli ospiti

LUIGI GARLANDO

Luigi Garlando è cresciuto a Milano all’Ortica, tifoso dell’Inter con il mito di Roberto Boninsegna, ha studiato al liceo classico dell’Istituto Gonzaga e si è laureato in Lettere moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha mosso i primi passi nel mondo dei fumetti e successivamente, nel 1991, è approdato a La Gazzetta dello Sport, dove ha ereditato la rubrica di Candido Cannavò e dove scrive tuttora.

Ha partecipato da inviato a cinque campionati Mondiali di calcio (1998, 2002, 2006, 2014, 2022) a quattro Olimpiadi (1996, 2000, 2008 e quella invernale 2006) e a un Tour de France. È stato premiato dal CONI per la sezione inchieste e per il racconto sportivo.

Ha scritto inoltre libri per ragazzi, trattando temi d’attualità, sociali e sportivi, perché (sono sue parole) «Non esistono temi da grandi e temi da bambini, ma esistono modi diversi per affrontarli».

È un appassionato collezionista di copie in tutte le lingue della Divina Commedia di Dante.

Nel 2005 ha vinto il Premio Cento per Mio papà scrive la guerra.

Nel 2008 ha ricevuto il Premio Bancarella Sport per Ora sei una stella. Il romanzo dell’Inter, opera dedicata alla squadra nerazzurra.

Nell’ambito della 54ª edizione del Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2017, assegnato a Bologna, è stato nominato vincitore per la categoria 11-15 anni, per il libro L’estate che conobbi il Che.

Nel 2022 ha ricevuto il prestigioso premio giornalistico Premiolino.

Nel 2025 ha vinto la terza edizione del Premio ASIMOV Junior per la saggistica divulgativa dedicato alle scuole medie col libro Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel.

Attualmente cura una rubrica quotidiana sulla prima pagina della Gazzetta: La Sveglia.

ROBERTA BONANOMI

Nata a Sotto il Monte Giovanni XXIII, è un’ex ciclista su strada. È stata una delle atlete più longeve sulle due ruote, per anni sulla breccia con eccellenti risultati.

Ha partecipato a ben cinque Olimpiadi (Los Angeles 1984, Seul 1988, Barcellona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000), gareggiando sempre nella corsa su strada in linea. In carriera ha ottenuto ottanta vittorie: la prima da juniores nel1981.

È stata campionessa del mondo nella 50 km a cronometro a squadre a Renaix nel 1988 e ha vinto il Giro d’Italia nel 1989. In altre edizioni del Giro è arrivata terza e ha vinto due volte la classifica finale del Gran Premio della Montagna.

IMELDA CHIAPPA

Nata a Sotto il Monte Giovanni XXIII, è un’ex ciclista su strada. In sella fin dal 1980, ha corso per l’A.S. Alba di Robbiate, poi per la Cerrini Bagni di Lucca e successivamente per la Edil Savino.

Nel 1987 ha ottenuto il primo successo ai Mondiali nella cronometro a squadre, conquistando la medaglia di bronzo.

Nel 1988 ha partecipato alle Olimpiadi di Seul e nel 1993 e si è classificata al quinto posto ai mondiali su strada di Oslo. Nel 1996 è arrivata seconda ai Giochi della XXVI Olimpiade di Atlanta nella gara femminile di ciclismo su strada, battuta solo dalla pluricampionessa francese Jeannie

Longo, e si è aggiudicata la medaglia d’argento, diventando la prima ciclista donna italiana a vincere una medaglia ai Giochi olimpici estivi.

È stata campionessa italiana a cronometro su strada nel 1993, 1995 e 1998 e campionessa assoluta su strada nel 1993 e nel 1997.

Vive a Calusco d’Adda, dove è allenatrice della sezione ciclismo della Polisportiva Caluschese.

NICOLÒ CONSONNI

Giovane meratese, classe 2005, ha iniziato a praticare il tennis a 6 anni al Circolo Tennis Roseda di Merate con il maestro Stefano Moroni. Successivamente si è allenato al Tennis Club di Lecco, per poi intraprendere un nuovo percorso con l’Accademia Vavassori Tennis a Milano e, in seguito, allo Sporting Milano 3 con Stefano Pescosolido.

A 14 anni, dimostrando una dedizione e uno spirito di sacrificio rari per un adolescente, uniti a una grande passione per il tennis, ha conquistato il suo primo importante trofeo: il torneo nazionale Master Finale Kinder 2019, categoria Under 14.

Il papà Renzo, Maestro Nazionale di tennis, è stato il suo primo allenatore e colui che ha trasmesso a Nicolò la passione per questo sport, mentre la mamma Marta è la sua prima tifosa.

Da agonista ha partecipato a diversi tornei europei ottenendo buoni risultati. Ha raggiunto le fasi finali dei campionati italiani in tutte le categorie dagli Under 12 in poi ed è stato convocato al Centro Tecnico Federale di Tirrenia. A soli 16 anni ha raggiunto la classifica federale 2.3.

A livello internazionale spiccano le finali di Tirana e Birmingham e la vittoria di Oslo. A 17 anni ha conquistato i suoi primi punti ATP nel Future di Sharm El Sheikh. Questi risultati hanno attirato l’attenzione dei college americani e, nel settembre 2024, Nicolò ha firmato per la Virginia Commonwealth University (VCU) di Richmond, in Virginia, che partecipa al campionato di First Division NCAA. Qui ha ottenuto una borsa di studio completa, che gli consente di continuare ad allenarsi ad alto livello senza trascurare gli studi (è iscritto a Business Administration).

LISA SANTONOCITO

Atleta della società sportiva “Silvia Tremolada APS”, dal 2018 gareggia nella categoria agonistica SENIORES nelle specialità di nuoto “Dorso” e “Stile libero” e nella “Mistaffetta”. Ha partecipato, tra le tante manifestazioni, a numerose edizioni dei “Campionati Italiani Assoluti in vasca corta” e a Meeting internazionali di Nuoto Paralimpico. Lo scorso mese di luglio ha gareggiato a Napoli nei 47esimi Campionati Italiani Assoluti Estivi FINP nelle specialità “Stile libero”, “Dorso” e “Mistaffetta 4×50”.