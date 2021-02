Riattivato anche il servizio navetta per portare in alta collina i turisti lasciando le auto in basso

L’amministrazione comunale si prepara a fronteggiare l’afflusso di visitatori in questo fine settimana in zona gialla

MONTEVECCHIA – Ritorna da questo fine settimana l’accesso contingentato all’Alta Collina. Da questo pomeriggio, sabato 27 febbraio, si potrà raggiungere la zona alta del paese solo tramite il Montevecchia pass, il dispositivo ideato dall’amministrazione comunale per garantire un accesso in sicurezza, evitando congestionamenti al traffico e affollamenti del borgo montevecchino.

Non solo, ma con una settimana di anticipo rispetto al previsto, sarà attivata la navetta grazie alla quale sarà possibile raggiungere l’alta collina partendo dai parcheggi situati nella parte bassa del paese.

L’accesso dovrà avvenire tramite Montevecchia Pass il sabato pomeriggio, dalle 13 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Gli accessi saranno limitati da via Belvedere, altezza via Alta del Poggio, e da via Pertevano.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Carminati, ha fatto sapere che sarà garantita la presenza di una pattuglia di agenti di Polizia Locale ed è stata predisposta la segnaletica dedicata alla gestione del fine settimana.

Sono stati inoltre modificate alcune zone di parcheggio, in particolare nel parcheggio in località quattro strade è stata tolta la gestione a disco orario di metà dei parcheggi, ed è stata creata in via San Francesco una zona di divieto d’accesso ai non residenti, garantendo posti auto ai residenti di Montevecchia.