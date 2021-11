Torna il premio Costruiamo il futuro per le piccole realtà del volontariato

Contributi in denaro e forniture di materiali messi a disposizione del territorio e dei giovani

Bisogna però fare in fretta: il 22 novembre chiude il bando per partecipare all’iniziativa

LECCO – Un sostegno che può fare la differenza. Anche quest’anno in Brianza torna il Premio Costruiamo il Futuro, un appuntamento che si ripete da 18 anni e ha consentito a numerose realtà di piccole e piccolissime dimensioni attive ogni giorno in campo sociale e sportivo di ottenere un contributo in denaro o una fornitura di materiali per proseguire nella propria opera o per finanziare progetti speciali. Quest’anno, grazie al contributo dell’azienda E-work, saranno messi a disposizione anche cinque defibrillatori, strumenti salva-vita indispensabili da avere sempre a portata di mano in caso di emergenza.

Dal 2003 a oggi sono stati distribuiti in Brianza attraverso il Premio Costruiamo il Futuro 664mila euro. Nel solo anno 2021 la Fondazione ha contribuito con straordinario impegno a sostenere il terzo settore lombardo con donazioni pari a oltre 250mila euro: 110mila a Milano, 65mila in Valtellina, 41mila a Bergamo e 35mila in Brianza.

A questa nuova edizione brianzola, la cui giornata conclusiva si terrà in dicembre, possono partecipare tutte le organizzazioni non profit e i gruppi sportivi dilettantistici con sede operativa in Provincia di Lecco (e zona di Erba) e Provincia di Monza e Brianza: è sufficiente compilare il form di iscrizione pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it. Una volta superato questo passaggio, sarà possibile inviare dettagli e allegati riguardanti il progetto presentato a premio@costruiamoilfuturo.it. Attenzione, però, la data di scadenza del bando è il 22 novembre 2021, bisogna affrettarsi per non perdere questa opportunità.

Sarà un comitato d’onore presieduto dal professor Lorenzo Ornaghi e da almeno cinque componenti scelti tra rappresentanti delle istituzioni, soci della Fondazione, sponsor e media partner coinvolti, a valutare le singole proposte e individuare quelle a cui assegnare contributi e forniture di materiali.

“Questo Premio è un riconoscimento al lavoro fondamentale che viene portato avanti giorno dopo giorno dalle diverse associazioni attive in Brianza – spiega Maurizio Lupi, Presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –. È un grande piacere poter contribuire a supportare l’attività di chi si impegna con passione sul territorio, ma è importante ricordare che possono essere sostenute soltanto le associazioni che partecipano al bando. Due settimane fa al MiCo, per l’evento conclusivo del Premio milanese, è stata organizzata una splendida festa insieme a tantissimi ragazzi, volontari e istruttori. Siamo certi di ritrovare anche qui in Brianza, come sempre, lo stesso coinvolgente entusiasmo”.