Torna la Brivio Run, sport e spettacolo sulle rive dell’Adda

Appuntamento sabato 6 settembre sul lungofiume di Brivio

Ricco il programma della Brivio Run che prevede anche la corsa per i bambini e la camminata sotto le stelle

BRIVIO – E’ partito il conto alla rovescia per la Brivio Run, la spettacolare corsa di 6 chilometri lungo le sponde del fiume Adda e nel centro storico giunta alla quarta edizione. L’appuntamento è per sabato 6 settembre con un evento capace di coniugare la passione per lo sport con quella per la natura offrendo un’impagabile occasione di divertimento e adrenalina.

La novità 2025 è che ci saranno due tipologie di gara, una competitiva con classifiche e premi finali e l’altra non competitiva priva di classifica, ma con rilevamento del tempo impiegato. Unica la partenza fissata per le 18.30 dal lungofiume in piazza Frigerio.

La gara podistica, valida come campionato italiano Csen, con cronometraggio con chip, prevede un ricco pacco gara con maglia tecnica Runnek: il costo di iscrizione è di 15 euro (se effettuato online o nei punti affiliati fino al 1° settembre) e di 17 euro fino al 4 settembre.

Prevista anche una gara ad hoc per i più piccoli che saranno impegnati nella Brivio Run Kids, gara di corsa non competitiva di 600 metri su strada riservata a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. La partenza è fissata alle 18 dal piazzale Frigerio: in base al numero di iscritti e all’età i partecipanti verranno divisi in due categorie. Il costo di iscrizione è di 5 euro, comprensivo di assicurazione e assistenza sanitaria.

Non solo. La manifestazione sarà impreziosita dalla camminata sotto le stelle serale aperta a tutti con giochi luminosi e musica. Il ritrovo è fissato sempre in piazza Frigerio alle 20.30: guidata dal gruppo escursionisti briviesi, la camminata è lunga circa 6 chilometri e prevede, nel percorso, molti giochi di luce. Ai primi 400 iscritti verrà donato un gadget luminoso: il costo di iscrizione è di 5 euro (gratis per i nati fino al 2015) oppure di 15 euro con maglia tecnica della manifestazione.

Al termine tutti in piazza a cantare.