Torna la festa alpina airunese 2.0: in cabina di regia la Pro Loco

Appuntamento dal 22 al 26 luglio all’oratorio di Airuno

Il timone della FestAlpina passa alla Pro Loco con le penne nere sempre in prima fila a fornire strutture, esperienza e volontari

AIRUNO – Cambia tutto, ma non cambia niente. Torna, dopo lo stop dello scorso anno, la festa alpina airunese con in cabina di regia la Pro Loco. La manifestazione, giunta alla sua 30° edizione, fa registrare infatti un passaggio di testimone nella gestione con il sodalizio guidato da Thierry Averna che ha deciso di prendere il timone della kermesse potendo contare sulla piena disponibilità delle penne nere a fornire strutture, esperienza e manovalanza, soprattutto in cucina per continuare a garantire la squisita e abbondante proposta culinaria che da sempre ha caratterizzato la manifestazione.

Ricco e variegato il programma, arricchito anche della possibilità del pranzo insieme di domenica 26 luglio con il “pranzet de la festa” (QUI il menù) con tanto di servizio bar e pizzeria.

Tanta musica in programma

Come da tradizione, ci sarà spazio per la buona musica: si comincia mercoledì 22 luglio con il concerto dei “Noxout” mentre giovedì 23 luglio sarà la volta dei “Giovani Wannabe” e il loro tributo ai Pinguini Tattici Nucleari. Il 24 luglio sarà una notte rosa con l’Italian Women Tribute mentre sabato 25 luglio ci si potrà scatenare al ritmo della musica disco Party 90. Infine domenica 26 luglio la scena sarà rapita dal cantante e chitarrista Daniele Bellitto.

Ad accompagnare gli artisti presenti ci saranno i resident djs Gubbre e Dab.

Spazio inoltre allo sport con il torneo di calcio a 7 “Airuno League” organizzato dall’ Unione Sportiva Oratorio, ma anche a cultura, volontariato e sensibilizzazioni.

Gli organizzatori, infatti, in collaborazione con la consulta Giovani ospiteranno tutte le sere varie realtà del territorio per rendere la FestAlpina, non solamente un’occasione di svago ed aggregazione, ma anche un momento di consapevolezza e comunità.

L’iniziativa, denominata Sotto l’ala dell’airone, vedrà presenti Avis, Asbbi, Fabio Sassi Il Nespolo, La casa dei ragazzi, L’altra metà del cielo, Officina Donna, Ecmo per la vita onlus, Il Gabbiano, Probabilità

La manifestazione, grazie a varie tensostrutture, si svolgerà anche in caso di maltempo.

Adiacente all’area ci sarà un servizio parcheggio gratuito, gestito sempre dai volontari che sono già al lavoro, in questi giorni, per terminare il montaggio delle strutture e provvedere alle opere di disinfestazione contro le zanzare.