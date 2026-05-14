Torna la fiera agricola di Aizurro: appuntamento il 7 e il 14 giugno con le eccellenze agricole del territorio

L’iniziativa, promossa dalla Lia, libera imprenditoria associata, si terrà il 7 e il 14 giugno

Una quindicina le aziende agricole che esporranno le loro eccellenze in piazza ad Aizurro

AIRUNO – Valorizzare le bellezze del territorio unitamente al lavoro delle aziende agricole locali: è lo scopo della Fiera Agricola di Aizurro, manifestazione promossa dalla Lia, la Libera Imprenditoria Associata che, dopo il successo raccolto lo scorso anno, torna nella veste del duplice appuntamento, domenica 7 e 14 giugno .

La proposta 2026 è stata presentata lunedì scorso, 11 maggio, alla sede degli Amici di Tino: presenti il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza e il Sindaco del Comune di Airuno Gianfranco Lavelli.

“Ringraziamo il concreto supporto delle istituzioni a questa iniziativa che desidera essere un’opportunità per i produttori del territorio lombardo – ha affermato il presidente della Lia Rodolfo Manzocchi –. La nostra associazione, nata nel 2011 da piccoli imprenditori, è al fianco di quelle attività che quotidianamente, in mezzo a mille difficoltà, portano avanti con spirito imprenditoriale il proprio lavoro. La Fiera è sicuramente una proposta positiva per le attività e per il territorio”.

Anche il Sindaco di Airuno Gianfranco Lavelli si è soffermato sull’impatto positivo, nato quasi come un esperimento, dell’iniziativa che permette di valorizzare una località del Comune di Airuno.

Il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza ha evidenziato il valore strategico della manifestazione per il territorio e per il comparto agricolo locale: “La Fiera Agricola di Aizurro rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese locali. Non si tratta soltanto di un evento espositivo, ma di un’importante occasione per promuovere le eccellenze agricole lombarde e sostenere chi, ogni giorno, contribuisce a mantenere vivo il tessuto produttivo delle nostre aree interne e collinari”.

E ha aggiunto: “Eventi come questo dimostrano quanto sia importante investire nella valorizzazione del territorio, nelle filiere locali e nella qualità dei prodotti. Regione Lombardia continuerà a sostenere iniziative capaci di unire sviluppo economico, identità territoriale e promozione delle imprese agricole”.

Conclusi gli interventi istituzionali, il coordinatore della manifestazione Simone Tavola ha presentato il programma della quinta edizione. “La Fiera dal primo anno è ben riuscita anche grazie alla collaborazione e all’ospitalità dell’associazione Amici di Tino e di tutti i suoi volontari. Anche quest’anno non mancherà dunque la loro cucina. L’apertura della Fiera è prevista alle ore 10 fino alle 18 e saranno presenti tra i dieci e i quindici espositori. Non puntiamo sulla quantità, ma possibilmente sull’offrire una tipologia di prodotto

differente per ogni espositore. Per entrambe le domeniche, nel pomeriggio, ci sarà l’intrattenimento musicale con balli country e i gonfiabili per i bambini”.

Gli espositori sono dunque il cuore della Fiera Agricola e l’Associazione ha anticipato la presenza di alcuni soci-iscritti:

Az. Agr. VAL DI RACUL di Valgreghentino – confetture, birre artigianali e miele

Az. Agr. FLAVERY 10 di Valgreghentino – frutti rossi e confetture

Az. Agr. MAGGIONI FRANCESCO di Montevecchia – Vini

Az. Agr. COVIOLI LORENZO di Airuno – Impresa boschiva

MASTERFOOD SRL di Talamona – Salumi e formaggi

Az. Agr. PEPEROSSINO di Calolziocorte – Peperoncini ed erbe aromatiche

Az. Agr. ROSA SELVATICA di Airuno – cosmetici naturali

RENZO BRIVIO di Lissone – Pellame

Le iscrizioni alla Fiera per le aziende agricole rimarranno aperte fino a domenica 24 maggio. Per iscriversi consultare il sito www.liberaimprenditoriaassociata.it