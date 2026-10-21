Torna la Notte dei Santi: preghiera e solidarietà al Santuario della Madonna del Bosco

Appuntamento sabato 31 ottobre al Santuario della Madonna del Bosco

L’iniziativa si propone come un’alternativa cristiana alla vigilia di Halloween

IMBERSAGO – Una camminata di preghiera, con diverse soste lungo il percorso, per riscoprire la santità cristiana e testimoniare la propria fede. Sabato 31 ottobre torna al Santuario della Madonna del Bosco la Notte dei Santi, l’iniziativa proposta alla vigilia della solennità di Tutti i Santi.

L’appuntamento, che declinerà il tema “Cristiani: discepoli e apostoli santi”, è fissato alle 20.15, con partenza dalla chiesa parrocchiale di San Marcellino a Imbersago. Da qui i partecipanti raggiungeranno il cimitero di Imbersago per poi arrivare al Santuario della Madonna del Bosco facendo sosta davanti alla statua della Madonna di Fatima e alla cappella della Madonna dell’Addolorata, prima di entrare nel santuario per la benedizione eucaristica.

L’iniziativa invita a vivere la vigilia di Ognissanti come un’occasione di preghiera e riflessione, riscoprendo il significato della santità nella vita quotidiana. Il tema scelto richiama la duplice vocazione di ogni cristiano: essere discepolo di Gesù, mettendo in pratica il Vangelo, e apostolo, portando nel mondo la luce della fede attraverso le proprie scelte e gesti concreti di carità.

La Notte dei Santi si propone come un’alternativa cristiana alla vigilia di Halloween, rivolta ai giovani, alle famiglie, ai gruppi parrocchiali e a tutti i fedeli delle diverse comunità. Un invito a fermarsi, pregare e ritrovare nella fede una fonte di speranza, in un tempo segnato da guerre e divisioni.

La serata sarà accompagnata anche da un gesto di solidarietà: ai partecipanti verrà chiesto di rinunciare alla cena e di offrirne il corrispettivo per sostenere i bambini di Gaza e dell’Ucraina.