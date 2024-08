Torna Sportivamente Olgiate: l’8 tanti sport alla portata di tutti

Il 7 settembre si terrà invece la ColoRun

Oltre 20 attività sportive da provare lungo il percorso allestito in via Moro e alla Polisportiva

OLGIATE MOLGORA – Più di venti attività sportive per mettere alla prova le proprie capacità e scoprire anche sport meno conosciuti e diffusi. E’ tutto pronto per l’edizione 2024 di Sportivamente Olgiate, la giornata a carattere sportivo interamente dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie.

Promossa da diversi anni a questa parte, raccogliendo edizione dopo edizione un consenso sempre più ampio, frutto del certosino lavoro svolto da volontari e associazioni, coordinate dall’amministrazione comunale, la manifestazione conferma per questa edizione il palinsesto tradizionale con ben 45 stand, di attività sportive e associazioni del paese, allestiti lungo via Aldo Moro e alla polisportiva.

Le novità 2024 sono rappresentate dalla presenza, a fianco delle associazioni che da anni garantiscono la loro presenza, di Rugby Lecco, Nordic walking, Soccer acadamy, Pickball, Calcio San Zeno e pattinaggio Calusco.

La manifestazione aprirà i battenti alle 8.45 con il check in e la consegna del passaporto dello sportivo e del kit di benvenuto, costituito da magliette e gadget. Dopodiché, dalle 9.15 apertura degli stand che resteranno operativi per tutta la giornata. Alle 10.15 l’esibizione del gruppo La Campagnola farà da cornice al discorso del sindaco Giovanni Bernocco e del presidente della Polisportiva Cesare Crippa.

Da segnalare i momenti di dimostrazione con alle 11.30 yoga e pilates, alle 14.30 ginnastica artistica, ritmica e danza classica moderna e hip hop. Alle 17 l’estrazione della lotterai a cura dei comitato genitori mentre alle 18 verranno chiusi gli stand.

In caso di pioggia, verrà rimandato al 15 settembre.

La giornata dello sport sarà anticipata dalla ColoRun in programma sabato 7 settembre a partire dalle 16. Requisito fondamentale per la partecipazione indossare una maglietta bianca che verrò colorata durante la camminata lunga 2 km (percorso facile) o 5 km. La partenza è fissata al centro sportivo di via Aldo Mora. Previsti ricchi premi per tutti, la medaglia di ricordo e l’apericena all’arrivo.

L’evento è gratuito: è consigliata la prenotazione all’indirizzo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-hSl-qhckaL58di2dgvoGvn45xQjyM51sPIEsWV5JJXrF-Q/viewform?usp=send_form

In caso di brutto tempo, la manifestazione verrà spostata al 14 settembre.