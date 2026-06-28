Tornano i “CRI Days”: tre giorni di festa e formazione con la Croce Rossa di Merate

I CRI Days si svolgeranno al Centro Sportivo Idealità di La Valletta Brianza dal 10 al 12 luglio

Tre giorni di eventi, musica e dimostrazioni pratiche di primo soccorso

OLGIATE MOLGORA – Da venerdì 10 a domenica 12 luglio tornano i CRI Days, un evento organizzato dal Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana al centro sportivo Idealità di La Valletta Brianza (LC). Tre giorni di festa per scoprire il mondo del soccorso alla popolazione e intrattenerla con attività, buon cibo e musica dal vivo.

Il fine settimana sarà aperto a tutti con appuntamenti informativi e ludici ideati per ogni fascia di età, che permettono di scoprire l’associazione attraverso i suoi volontari e di trascorrere qualche ora di divertimento, concludendo la giornata con una cena e uno spettacolo musicale. Il programma completo è disponibile sul sito www.crimerate.it/cridays/

L’evento inizierà la sera di venerdì 10 luglio a partire dalle 19:30. Dalle 20:15, la cucina servirà delle specialità messicane per un’apericena Tex-Mex. È possibile prenotare in anticipo il proprio menù a base di tortillas di manzo, pollo o vegane, comprensivo di drink, a 15 euro sul sito. Poi dalle 21 ci si potrà scatenare con i grandi successi dance degli anni Novanta e Duemila grazie allo show “Party 90”, con musica dal vivo, animazione e DJ set.

Sabato 11 luglio le attività per bambini e adulti inizieranno nel pomeriggio. Dalle 15:30 per i più piccoli ci saranno giochi a tappe e passatempi, compresa una caccia al tesoro a tema Croce Rossa. I più grandi potranno partecipare a momenti di formazione. Alle 16, invece, verrà mostrata la rianimazione cardiopolmonare, e alle 17 la disostruzione delle vie aeree, infine alle 18 una simulazione di soccorso. In tutte le dimostrazioni i presenti potranno interagire con i volontari e provare in prima persona le manovre corrette.

Durante il pomeriggio sarà a disposizione anche una parete di arrampicata attrezzata. La sera sarà sempre attivo il servizio cucina, senza necessità di prenotazione in anticipo, e alle 21:30 si terrà il concerto dell’irriverente band “Teo e le Veline Grasse”.

Domenica 12 luglio dalle 9 inizierà il torneo “delle nove sfide”, una gara a squadre con competizioni sportive e giochi di abilità. Alle 16, invece, è organizzato un torneo di burraco a coppie. Per entrambe le attività sono previsti premi per i primi tre classificati. Le iscrizioni sono aperte sul sito. I CRI Days si concluderanno alle 19 con l’estrazione dei biglietti della lotteria.

La partecipazione ai CRI Days consente di contribuire al sostegno del Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana, con sede a Olgiate Molgora, che dal 1992 si occupa del soccorso sanitario e dell’assistenza alla popolazione del territorio meratese.