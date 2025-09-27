Torneo giovanile e progetto Emmsì, Merate tra sport e ambiente

Sabato 27 settembre dalle 14.30 all’oratorio di Merate tornei di calcio e pallavolo

Lario Moon Project presenta “Emmsì, il guardiano dell’acqua”, con giochi e libro illustrato, per educare i più giovani al rispetto della natura

MERATE – Merate si prepara a un fine settimana di sport e impegno sociale grazie al Memorial “Pietro Colombo e Carla Braggion”, giunto alla settima edizione. L’appuntamento è per sabato 27 settembre, a partire dalle ore 14.30, all’oratorio cittadino, con un doppio torneo giovanile di calcio e pallavolo e con un’iniziativa che punta a sensibilizzare i più giovani sul rispetto dell’ambiente.

Il programma, inserito nelle celebrazioni per la festa dell’Oratorio di Merate, vedrà scendere in campo i Pulcini annata 2016 dalle 14.30 con le squadre Costamasnaga, Melzo e OSGB. Dalle 17 toccherà ai Pulcini annata 2015 con Montevecchia, Osnago e OSGB. Per la pallavolo, invece, dalle 15 si sfideranno nella categoria S3 Red le formazioni di Olginate, Montevecchia e OSGB.

Accanto allo sport, spazio anche all’iniziativa “Emmsì, il guardiano dell’acqua” promossa da Lario Moon Project. Il progetto, definito artistico e ambientale, ruota attorno a Emmsì, “una creatura fantastica caduta nel lago di Como” che diventa il simbolo di una storia di trasformazione e rispetto per la natura. Previsti giochi, attività e la presentazione di un libro illustrato di prossima uscita dal titolo “Il viaggio di Emmsì” edito da La Strada per Babilonia.

L’OSGB, che organizza i tornei nell’ambito della festa dell’Oratorio, garantirà la propria presenza con atleti e allenatori di calcio e pallavolo anche alla manifestazione “Merate per lo Sport”, promossa dal Comune nella stessa giornata.

Un’occasione, dunque, per vivere insieme sport, comunità e sensibilizzazione ambientale, con giovani atleti e famiglie protagonisti a Merate.