Totem a Imbersago e installazione a Paderno: due inaugurazioni con Identità fluenti

Prime restituzioni per il progetto culturale promosso dall’Ecomuseo dell’Adda

Sabato 15 novembre l’inaugurazione del totem multimediale interattivo vicino al traghetto di Imbersago mentre il 22 a Paderno verrà svelata l’installazione di Jasmine Pignatelli

IMBERSAGO / PADERNO D’ADDA – Il totem multimediale interattivo vicino al traghetto leonardesco a Imbersago e l’opera d’arte “Limen. I luoghi soglia”, che verrà posizionata sull’alzaia dell’Adda in corrispondenza della chiesetta degli alpini di Paderno d’Adda. Sono le due inaugurazioni in programma nei prossimi fine settimana legate al progetto “Identità Fluenti. Dalle mappe di comunità al turismo interattivo nell’Ecomuseo Adda di Leonardo”, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando InnovaCultura, con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021–2027 e di Unioncamere Lombardia.

Promossa da nove Comuni di quattro province (Lecco, Monza e Brianza, Bergamo e Milano), l’iniziativa nasce da un ampio lavoro di comunità per valorizzare il territorio dell’Adda e rafforzare il senso di appartenenza, attraverso strumenti partecipativi, tecnologici e artistici.

Sabato 15 novembre alle 10 verrà così inaugurato il totem multimediale interattivo che verrà posizionato vicino al traghetto di Imbersago, valorizzando ulteriormente un simbolo del paese e del fiume Adda. Analoghi totem verranno posizionati a Fara Gera d’Adda e Trezzo sull’Adda in una narrazione costruita lungo il fiume.

Attraverso un’interfaccia intuitiva e interattiva i totem consentono di esplorare il patrimonio storico, culturale e naturale del territorio ecomuseale, di scoprire itinerari e punti di interesse e di consultare schede di approfondimento redatte da esperti locali con il supporto di professionisti della comunicazione del patrimonio e della mediazione culturale. Questi contenuti permettono a ciascun utente di orientarsi, scegliere e costruire il proprio percorso di visita in base a interessi, tempi e curiosità personali.

I totem saranno veri e propri strumenti per conservare e condividere la memoria collettiva. Diventeranno strumenti attivi di conoscenza e valorizzazione del territorio e promuoveranno forme di turismo lento e sostenibile; saranno inoltre strumenti didattici accessibili a tutte le età e ai diversi livelli di formazione, pensati per favorire la conoscenza del patrimonio e la partecipazione attiva delle comunità.

L’inaugurazione imbersaghese del 15 novembre fornirà anche l’occasione per attivare per la prima volta la piattaforma digitale Identità Fluenti, che resterà accessibile per tutto il weekend come dono simbolico alle comunità locali e opportunità di esplorare in anteprima i contenuti del progetto.

Al termine delle 48 ore di apertura la piattaforma tornerà offline in attesa del lancio ufficiale previsto per il 13 dicembre quando, nel corso dell’evento conclusivo di Identità Fluenti, verranno presentati e resi pubblici tutti i materiali realizzati nel corso del progetto: il contributo dei cittadini, le Mappe di Comunità, confluite in un’unica grande mappa ecomuseale, la piattaforma interattiva con i suoi contenuti digitali, i totem multimediali, gli itinerari di visita e scoperta del territorio, le illustrazioni di Silvia Marinelli, le video-interviste di Alessandro Bosi, insieme all’opera diffusa di Jasmine Pignatelli – Limen. I luoghi soglia – con le sue quattro stazioni fluviali dedicate alla storia e alla memoria dell’Adda.

Sabato 22 novembre alle 9.30 si terrà invece l’inaugurazione di “Limen. I luoghi soglia”, l’installazione permanente dell’artista Jasmine Pignatelli che verrà posizionata vicino alla chiesetta degli alpini a Paderno in un percorso artistico diffuso costituito da altre installazioni analoghe, realizzate sempre dalla stessa artista, ospitate a Cornate d’Adda, Vaprio d’Adda e Cassano d’Adda, sotto la supervisione di Annalisa Ferraro e la direzione scientifica di Cristian Bonomi.

Il progetto, promosso all’interno di Identità fluenti, nasce con l’obiettivo di costruire una narrazione collettiva e condivisa che valorizzi il patrimonio culturale e identitario del territorio, rafforzando il senso di appartenenza delle comunità locali e rendendo l’Ecomuseo più riconoscibile e attrattivo per i visitatori.

È in questa visione che nasce Limen: nelle sue quattro declinazioni l’opera diffusa lascerà, nei Comuni lungo il corso dell’Adda, segni destinati a diventare coordinate visibili dell’Ecomuseo, luoghi concreti sulla mappa e insieme tracce simboliche di storia, identità e memoria condivisa.

Un progetto artistico complesso affidato a Jasmine Pignatelli, artista pugliese di origine e romana di adozione, scelta per la sua esperienza nella realizzazione di installazioni pubbliche capaci di raccontare con sensibilità e solidità i luoghi e le loro storie – geografiche, di progresso e identitarie.

Attraverso le quattro stazioni artistiche che ospiteranno in modo permanente le installazioni di Jasmine Pignatelli Limen offrirà al visitatore – cittadino o turista – un’ulteriore possibilità di orientamento, fornendo una lettura alternativa ed evocativa della geografia del paesaggio, delle specificità del luogo e della ricchezza del contesto.

Proprio per questo anche l’inaugurazione si svolgerà in forma itinerante: il cammino prenderà avvio a Paderno d’Adda, per poi proseguire a Cornate d’Adda e Vaprio d’Adda, fino alla conclusione a Cassano d’Adda con l’invito a partecipare a ogni tappa per trasmettere ancora di più il senso corale dell’evento.