Cicerone d’eccezione della trasferta milanese sarà la professoressa Costantini

In programma la visita del Memoriale della Shoah e dei luoghi storici della resistenza ebraica a Milano

MONTICELLO BRIANZA – Una visita guidata al Memoriale della Shoah (Binario 21) e ai luoghi della memoria ebraica di Milano con la professoressa Francesca Costantini. Sarà infatti l’autrice del libro “I luoghi della memoria ebraica di Milano” (Mimesis Edizioni) la guida del tour della memoria in programma domenica 3 marzo. L’iniziativa è promossa nell’ambito di Percorsi nella Memoria, la rassegna promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi in occasione del Giorno della Memoria. Il programma prevede la partenza in pullman alle 9 dal parcheggio dell’Istituto Greppi di Monticello Brianza. La visita è la naturale prosecuzione di un percorso che per quasi quattro settimane ha portato nei comuni aderenti al Consorzio importanti storici e studiosi, spettacoli e proiezioni di film, tra cui anche la stessa Costantini.

Il commento di Frisco

“Dopo averla invitata per presentare il suo libro – spiega, infatti, Daniele Frisco, consulente storico del Consorzio Villa Greppi e direttore scientifico di Percorsi nella Memoria – Francesca Costantini ha risposto positivamente alla nostra richiesta di organizzare un breve tour alla scoperta dei luoghi di cui ci ha parlato lo scorso 7 febbraio a Cassago Brianza. La giornata del 3 marzo sarà quindi un’occasione speciale per visitare insieme a lei il Memoriale della Shoah, luogo simbolo della deportazione, e per avventurarci in un percorso alla scoperta di quei luoghi che sono stati teatro di una vera e propria resistenza ebraica contro la violenza discriminatoria delle leggi del 1938”.

Il programma della giornata

Raggiunta la Stazione Centrale in pullman, la giornata si aprirà con la visita al Memoriale sorto nella zona sottostante il piano dei binari, proprio dove venivano caricati su carri bestiame i prigionieri in partenza per i campi di concentramento e di sterminio. A seguire sarà la volta di una passeggiata che toccherà la Sinagoga di via Guastalla E Palazzo Odescalchi. Tappa anche alla Scuola ebraica creata all’indomani delle leggi del 1938, ora sede del Cdec.

Iscrizioni e informazioni

Iscrizioni entro il 25 febbraio telefonando allo 039 9207160 in orari di ufficio oppure scrivendo ad attivitaculturali@villagreppi.it. Costo totale: adulti 20 euro, studenti e over 65 15 euro (all’iscrizione per visita guidata e trasporto: 10 euro sul pullman, in contanti, per l’ingresso al Binario 21: adulti: 10 euro, studenti e over 65: 5 euro). Per maggiori informazioni: www.villagreppi.it