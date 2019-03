L’iniziativa ha visto la professoressa Costantini come cicerone d’eccezione del tour della memoria milanese

Dato il successo raccolto, la proposta potrebbe essere riproposta anche i prossimi anni nell’ambito dei Percorsi della memoria

MONTICELLO BRIANZA – Cinquanta partecipanti domenica scorsa alla visita guidata al Memoriale della Shoah di Milano (Binario 21) e ai luoghi cittadini della memoria ebraica. Un itinerario promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi nell’ambito della rassegna Percorsi nella Memoria. Cicerone d’eccezione la professoressa Francesca Costantini, autrice del libro “I luoghi della memoria ebraica di Milano” (Mimesis Edizioni). Già ospite, lo scorso 7 febbraio, della rassegna, Costantini ha infatti risposto positivamente alla richiesta del Consorzio di andare alla scoperta dei luoghi milanesi che raccontano la storia della persecuzione antiebraica in Italia, gli stessi di cui l’autrice parla nel suo libro.

Un’iniziativa da ripetere

Una giornata ricca, quindi, che si è aperta con la visita del Memoriale sorto nella zona sottostante il piano dei binari, proprio dove venivano caricati su carri bestiame i prigionieri in partenza per i campi di concentramento e di sterminio. Dopodichè il percorso ha toccato la Sinagoga di via Guastalla e la Scuola ebraica creata all’indomani delle leggi del 1938. “L’iniziativa di domenica ci ha permesso di visitare un luogo simbolo della deportazione come il Binario 21 e di avventurarci in un percorso alla scoperta di quei luoghi che sono stati teatro di una vera e propria resistenza ebraica contro la violenza discriminatoria delle leggi del 1938. – spiega Daniele Frisco, consulente storico del Consorzio Villa Greppi – La visita è stata molto apprezzata e, considerato l’interesse suscitato, potrebbe diventare un appuntamento da ripetere nelle prossime edizioni di Percorsi nella Memoria”.