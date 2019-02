La transumanza fa tappa a Merate, un gregge di pecore in via Campi

In primavera verso le montagne, d’inverno verso le pianure: i lunghi percorsi dei pastori

MERATE – Transumanza a Merate. Non è raro vederle sulle strade lecchesi: nei mesi primaverili in salita verso le montagne e nei mesi invernali in discesa verso le pianure della Brianza.

Stiamo parlando delle pecore che, durante la transumanza, compiono lunghi tragitti.

Un “rito” antico che i pochi pastori rimasti portano ancora avanti con sacrificio e pazienza. Avevamo documentato il passaggio di un grosso gregge di pecore a Lecco, lo scorso maggio, diretto in Valsassina.

Questa volta le pecore hanno fatto tappa a Merate, in un appezzamento di terreno in via Campi, destando la curiosità dei passanti.

Ecco qualche fotografia inviata dai nostri lettori