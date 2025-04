Trasporto ferroviario: il 17 incontro con il Comitato Pendolari del Meratese

Appuntamento giovedì 17 aprile a Spazio Aperto a Osnago

L’incontro servirà per fare un bilancio a un mese dalla soppressione temporanea e “alternata” delle fermate a Osnago e Airuno

OSNAGO – “Come si viaggia nel Meratese?”: è la domanda intorno alla quale ruoterà l’incontro in programma giovedì 17 aprile nella sede di Spazio Aperto in via Roma 6 a Osnago.

Organizzata dal Comitato Pendolari del Meratese, la serata avrà al centro il tema del trasporto ferroviario e servirà per tracciare un bilancio del mese appena trascorso, con la soppressione temporanea e “alternata” delle fermate delle stazioni di Airuno e Osnago. Non solo: l’appuntamento fornirà l’occasione anche per fare il punto di oltre un anno di chiusura della tratta Ponte San Pietro – Bergamo.

“Sarà un’occasione importante per verificare il livello di servizio del trasporto su ferro nell’area meratese” sottolinea Francesco Ninno, portavoce del comitato pendolari, invitando all’incontro i sindaci del territorio e i consiglieri regionali al fine di conoscere e sostenere le istanze dei cittadini.