Treni, “Adesso basta”: presidio dei pendolari il 26. Intanto altra mattina di ritardi e guasti

Manifestazione a Milano Cadorna martedì 26 novembre per protestare contro i ripetuti disservizi

Anche stamattina sulle nostre linee si registrano ritardi e cancellazioni di treni: i pendolari sono stanchi ed esasperati

LECCO – “Adesso basta”: è lo slogan scelto dal coordinamento dei comitati pendolari lombardi e rappresentanti dei viaggiatori per la manifestazione in programma martedì 26 novembre a stazione Cadorna a Milano. Il ritrovo è fissato alle 18, praticamente sotto la sede di Ferrovie Nord. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i pendolari al fine di fare sentire la propria voce di protesta verso un sistema ferroviario che sta facendo registrare troppi disservizi tra ritardi, limitazioni e soppressioni dei treni. “Chiediamo di partecipare per esprimere la nostra delusione per le condizioni indegne del servizio di trasporto ferroviario della Lombardia” aggiunge Francesco Ninno, portavoce del comitato dei pendolari del Meratese che una decina di giorni fa aveva promosso a Cernusco un incontro con i pendolari per fare il punto della situazione e valutare quali azioni intraprendere per affrontare la situazione. Della questione pendolari se ne parlerà anche il 12 dicembre in sala civica a Osnago alla presenza dei sindaci del Meratese.

Intanto anche oggi sulle nostre linee ferroviarie si viaggia a fatica con treni in ritardo e soppressi.

La situazione sulla Milano – Carnate – Lecco

Il treno 10839 (LECCO 09:37 – MILANO P. GARIBALDI 10:38) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

I clienti diretti a MILANO P. GARIBALDI possono utilizzare il treno 10841 (LECCO 10:07 – MILANO P. GARIBALDI 11:08).

Il treno 10832 (MILANO P. GARIBALDI 08:22 – LECCO 09:23) oggi è cancellato per un guasto al sistema di chiusura delle porte di alcune vetture.

Il treno 10833 (LECCO 08:07 – MILANO P. GARIBALDI 09:08) e il treno corrispondente 10838 (MILANO P. GARIBALDI 09:52 – LECCO 10:53) oggi non saranno effettuati per un guasto a un altro treno della linea che ne ha rallentato la corsa.

Sulla Bergamo – Carnate – Lecco

Il treno 10805 (MILANO P. GARIBALDI 08:22 – BERGAMO 09:23) è partito con 18 minuti di ritardo, perchè è stato necessario sostituire il treno inizialmente programmato.

22/11/2019 08:54

Il treno 10761 (MILANO P. GARIBALDI 08:31 – PADERNO ROBBIATE 09:08) viaggia con 14 minuti di ritardo, perchè ha dovuto attendere la partenza di un altro treno.