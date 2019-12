Treni, guasto in stazione Porta Garibaldi: ennesima giornata no per i pendolari

Ritardi, soppressioni e limitazioni alla circolazione sulle nostre linee ferroviarie a seguito di un guasto

Ennesima giornata da dimenticare alla vigilia dell’incontro in programma giovedì sera a Osnago per parlare proprio dei disservizi ferroviari

LECCO / MERATE – Ennesima giornata di ritardi, soppressione e limitazioni alla circolazione ferroviaria sulle nostre linee. Questa volta la colpa è a causa di un guasto agli impianti, di competenza di Rfi, che regolano la circolazione ferroviaria in prossimità della stazione di Milano Porta Garibaldi. A darne notizia è Trenord, annunciando ritardi stimati intorno ai 40 minuti e comunicando anche la presenza di tecnici al lavoro per risolvere il guasto lungo la linea.

Linea Milano – Carnate – Lecco

Pesanti le ripercussioni sulla linea Milano – Carnate – Lecco con la soppressione del treno 10860 in partenza da Milano Porta Garibaldi alle 15:22 e quella del convoglio corrispondente che sarebbe dovuto partire da Lecco alle 16:37. Partito con più di 30 minuti di ritardo il treno delle 15:52 da Milano, mentre si è dovuto arrendere a Calolziocorte il convoglio partito da Milano alle 16:22 in viaggio con 34 minuti di ritardo. E’ partito quindi da Calolzio il treno che sarebbe dovuto partire alle 17:37 da Lecco mentre è è partito dalla stazione di Milano Garibaldi con 27 minuti di ritardo a causa dell’attesa del treno corrispondente il treno delle 16:52. E’ invece previsto in partenza con circa 50 minuti di ritardo il treno delle 17:07 da Lecco.

Linea Bergamo – Carnate – Milano

Disagi anche sulla Bergamo – Carnate – Milano con il treno in partenza da Paderno Robbiate delle 16:52 partito con 24 minuti di ritardo a causa dell’attesa del treno corrispondente, rallentato da un guasto agli impianti di circolazione.

L’ennesima giornata nera per i pendolari delle nostre linee arriva alla vigilia dell’incontro in programma giovedì 12 dicembre a Osnago (alle 21 in sala civica) per parlare proprio dei disservizi ferroviari. La serata è promossa dal Comitato pendolari del Meratese insieme alle conferenze dei sindaci del Meratese e del Casatese.