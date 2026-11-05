Treni, raccolta firme nelle stazioni di Cernusco e Osnago per migliorare il servizio

A promuovere i banchetti è il Comitato pendolari del Meratese

Appuntamento venerdì 6 novembre dalle 7 a Cernusco e dalle 17 a Osnago

CERNUSCO / OSNAGO – Raccolta firme in stazione a Cernusco e a Osnago per promuovere la proposta di legge per migliorare il servizio ferroviario lombardo. L’appuntamento è per venerdì 6 novembre dalle 7 a Cernusco e dalle 17 a Osnago con i banchetti promossi dal Comitato Pendolari del Meratese sostenendo la proposta da Lombardia si muove.

“La proposta di legge, che non comporta nuovi costi per il bilancio regionale, mira a rendere più efficiente il servizio ferroviario regionale lombardo attraverso maggiore trasparenza dei dati, controlli indipendenti sulla qualità del servizio, rimborsi automatici ai pendolari in caso di disservizi, maggiore partecipazione degli utenti e una graduale apertura alla concorrenza, con l’obiettivo di garantire treni più affidabili, informazioni accessibili e una tutela più efficace dei viaggiatori”.

In particolar modo viene chiesto di fornire dati dettagliati su corse, ritardi, cancellazioni, affollamento, pulizia, accessibilità, reclami, rimborsi e qualità del servizio nonché di prevedere l’apertura graduale del mercato ferroviario regionale attraverso gare pubbliche sperimentali per una parte limitata del servizio. L’obiettivo è aumentare qualità, efficienza e competitività”. Non solo, ma viene chiesto di istituire un tavolo permanente tra Regione, rappresentanti dei pendolari e associazioni dei consumatori per discutere problemi del servizio e proporre miglioramenti.

Dopo gli appuntamenti di venerdì a Cernusco e Osnago, seguiranno altri banchetti a Merate, Calolzio e Paderno.