Truffe e frodi online: a Montevecchia un incontro sulla prevenzione

Appuntamento mercoledì 22 aprile alle 15.30 alla Casetta bis

L’incontro sarà tenuto dalla Sovrintendente scelta Fumagalli insieme ad esperti della Questura di Lecco

MONTEVECCHIA – Telefonate sospette, messaggi ingannevoli, finti operatori alla porta: sono sempre più subdole e striscianti le modalità con cui vengono messe in atto le truffe e le frodi online.

Ed è proprio per fornire degli strumenti di prevenzione e dei suggerimenti alla cittadinanza che l’amministrazione comunale ha deciso di organizzare l’incontro “Attenti alla truffe” in programma mercoledì 22 aprile alle 15.30 allo Spazio Anziani all’interno della Casetta bis di via del Fontanile.

Al tavolo dei relatori la sovrintendente scelta Sara Fumagalli insieme ad esperti della Questura di Lecco per spiegare come riconoscere le truffe più comuni e mostrare come difenderti, online e nella vita quotidiana.

L’invito, ben riassunto dal motto “Vieni anche tu. Più siamo informati, più siamo al sicuro”, è rivolto a tutti ricordando come la sicurezza sia un bene comune, altrettanto come il diritto a informarsi per proteggersi.