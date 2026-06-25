Tutto esaurito a Merate per l’incontro con Paolo Ruffini: “La normalità non esiste”

Gremito il Teatro Mary Ward del Collegio Villoresi per la presentazione del libro “Io sono perfetto”

L’attore Paolo Ruffini ha dialogato con Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro

MERATE – “Nel tuo libro, Paolo, la politica non fa una bella figura…”. “Solo nel mio libro?”. E giù applausi. E’ iniziata con una battuta che il parlamentare Maurizio Lupi non ha potuto far altro che incassare la bella e appassionata chiacchierata con Paolo Ruffini, invitato ieri sera, mercoledì, a Merate dalla Fondazione Costruiamo il Futuro per presentare il suo ultimo libro intitolato “Io sono perfetto”.

Ospitato al Teatro Mary Ward del collegio Villoresi, gremito fino all’ultima poltroncina rossa, l’incontro ha rappresentato un’occasione unica per parlare di fragilità e inclusione in maniera diretta e semplice.

Con l’immancabile accento toscano, che sembra rendere tutto più leggero, Ruffini ha condiviso con il pubblico i suoi incontri e le sue esperienze, trasfigurate anche nelle pagine del suo romanzo in cui Simone Conforti, gemello con sindrome di Down di Paolo Conforti, un politico disonesto e senza scrupoli, si ritrova a essere candidato inaspettatamente a diventare presidente del Consiglio.

“Ognuno di noi ha un talento da coltivare e non dobbiamo mai smettere di seguire la nostra stella, che è la luce – ha detto Ruffini -. Oggi la luce spaventa, ma dobbiamo essere capaci di dimostrare ogni giorno che il mondo non fa schifo anche se oggi per diventare famoso o devi andare a un reality o dove commettere un reato. Sono convinto però che la vita ha una memoria e il bene che metti in circolo ritorna”.

Noto per gli spettacoli come “Din don down” portato in scena con una compagnia di attori affetti da sindrome di Down, Ruffini ha spiegato perché ama lavorare con i disabili. “Il loro sguardo, in cui non manca un’ironia sferzante, è infantile nel senso più bello del termine: la vita è più semplice e tutto scorre più lento e calmo, come dovrebbe essere”.

Proprio per questo l’attore toscano si trova molto a suo agio anche con i bambini, capaci di sorprenderti ogni giorno con risposte spiazzanti per un adulto. “Una volta chiesi a un bimbo se credeva in Dio: mi rispose che se Dio credeva in lui anche lui ci avrebbe creduto”. Altro che le risposte di noi adulti…”.

L’incontro, introdotto sul palco dalla vicepresidente della Fondazione Costruiamo il futuro Elisa Mattavelli, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del prefetto di Lecco Paolo Ponta, del comandante provinciale dei Carabinieri di Lecco colonnello Nicola Melidonis, del capitano della compagnia di Merate Giovanni Casamassima, del sindaco di Merate Mattia Salvioni e di molti altri primi cittadini del territorio.

L’appuntamento si inserisce nel ciclo di eventi culturali gratuiti denominato Brianza

Incontra, promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro assieme a diversi partner.