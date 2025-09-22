Tutto pronto per la Pigiama Run: Asst Lecco e Lilt insieme per le cure pediatriche

La terza edizione della Pigiama Run è in programma venerdì 26 settembre con partenza alle 18 al Palataurus

La manifestazione servirà a raccogliere fondi per il servizio di cure palliative pediatriche attivo dal febbraio 2024 all’ospedale Mandic di Merate

LECCO / MERATE – Grazie alle precedenti edizioni e a una cospicua donazione di un privato, è stato possibile raccogliere 30mila euro e destinarli al servizio di cure palliative pediatriche attivo dal febbraio del 2024 all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate e guidato dalla dottoressa Francesca Cortinovis. E ora, con la terza edizione della Pigiama Run, in programma venerdì 26 settembre a Lecco si punta a sensibilizzare nuovamente la popolazione sui tumori pediatrici, continuando la raccolta fondi a favore di un servizio, quello presente all’interno del presidio ospedaliero meratese, che rappresenta un unicum in Lombardia nell’ambito della sanità pubblica.

L’appuntamento con la camminata non competitiva di cinque chilometri, caratterizzata per essere svolta in pigiama in segno di vicinanza ai piccoli pazienti spesso costretti a questo abbigliamento per via dei frequenti ricoveri ospedalieri, organizzata da Lilt di Lecco è per le 18 al Palataurus con un percorso che si snoderà lungo il suggestivo lungolago con arrivo presso la società Canottieri.

La partecipazione prevede una donazione minima di 15 euro, iscrivendosi al sito ufficiale www.pigiamarun.it/lecco Sono previsti musica e ristoro. Non solo. Verranno altresì consegnati ai partecipanti dei kit gara contenenti gli omaggi delle aziende che sostengono l’iniziativa.

Grazie alle precedenti due edizioni, Lilt è riuscita a raccogliere 30mila euro con cui è stato possibile procedere finora all’acquisto di un letto Hill-Rom, un sollevatore con bilancia, un lettino pediatrico ed è stato ordinato un cardio-monitor per un costo complessivo di circa 24 mila euro. “La restante somma sarà utilizzata nelle altre opere di riqualificazione previste entro il 2026” ha spiegato il presidente di Lilt Lecco Paolo Ripamonti subentrato nell’incarico a Silvia Villa. “Dobbiamo rivolgere un sentito ringraziamento al team Galgiana che si occupa degli aspetti organizzativi della manifestazione” ha aggiunto.

Presente alla conferenza stampa di consegna simbolica dell’assegno da 30mila euro il direttore socio sanitario Asst Lecco Gianluca Peschi: “Desidero ringraziare Lilt per la proficua collaborazione intrapresa in questi anni con i nostri specialisti. L’evento di venerdì rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni sanitarie e associazioni del territorio possa tradursi in reali benefici per i nostri piccoli pazienti e per le loro famiglie. La donazione di quest’anno, a cui vanno ad aggiungersi quelle delle scorse edizioni, andrà a sostenere, ancora una volta, le Cure Palliative Pediatriche contribuendo al miglioramento delle nostre strutture e servizi e portando sollievo alle famiglie e ai piccoli pazienti che affrontano difficili percorsi di cura”.

Gli ha fatto eco Francesca Cortinovis, responsabile del servizio cure palliative pediatriche dell’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate: “Ringrazio la Lilt per il supporto costante e continuo. L’iniziativa della Pigiama Run è ormai un appuntamento fisso per noi operatori di un servizio rivolto a bambini affetti da malattie inguaribili, ma non per questo incurabili. Sono spesso patologie gravi e impattanti sulla quotidianità, che richiedono il coinvolgimento anche di tante figure che ruotano intorno per l’assistenza. Operiamo in sinergia con il Dipartimento della Fragilità, andando a casa delle famiglie e cercando di migliorare la loro qualità di vita. Abbiamo bisogno anche di attrezzature e strumentazioni specifiche e per questo sono preziose e importanti queste raccolte fondi. Vorremmo infatti realizzare ancora tanti progetti per migliorare sempre più l’assistenza ai nostri pazienti; quindi, invitiamo tutti a partecipare alla prossima Pigiama Run”.

Non resta quindi che presentarsi venerdì alle 18.30 al Palataurus per prendere parte a una camminata in pigiama nel nome della solidarietà.