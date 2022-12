Un giocattolo in regalo ai bambini meno fortunati con la Croce Rossa di Merate

La Croce Rossa di Merate ripropone l’iniziativa Albero solidale

Appello alla generosità della popolazione per consegnare regali per bambini da 0 a 13 anni

OLGIATE – Basta un giocattolo per regalare un sorriso ai bambini meno fortunati del territorio. La Croce Rossa di Merate ripropone, dopo il successo di adesioni dello scorso anno, l’iniziativa Albero solidale. I volontari dell’associazione consegneranno dei pacchi regalo ai figli delle famiglie del territorio che stanno vivendo un periodo di difficoltà economica.

L’attività può avere successo solo grazie alla generosità della popolazione. Chiunque può infatti aderire, acquistando un gioco nuovo e consegnandolo in via Monte Rosa 10 a Olgiate Molgora. I regali dovranno essere adatti per bambini da 0 a 13 anni e potranno essere lasciati nella sede nei seguenti giorni e orari: mercoledì 14 o mercoledì 21 dicembre dalle 20:30 alle 22:00, domenica 18 dicembre dalle 15:30 alle 17:30.

I pacchi dovranno essere confezionati con un nastrino azzurro o rosa e un bigliettino con indicata la fascia di età a cui sono destinati. È anche possibile recapitare degli acquisti online, allo stesso indirizzo, indicando come destinatario “Croce Rossa Italiana – Comitato di Merate” e assicurandosi che la consegna avvenga entro il 21 dicembre.

Tutte le strenne verranno consegnate porta a porta la vigilia di Natale dai volontari vestiti, per la speciale occasione, da Babbo Natale e dai suoi folletti. Il comitato locale della Croce Rossa Italiana ha consegnato nel 2021 circa duecento pacchi regalo. Per maggiori informazioni sull’iniziativa, è possibile inviare una email a merate.giovani@lombardia.cri.it.