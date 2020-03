Un lume acceso alla finestra per la festa del papà: l’invito del prevosto di Merate

La parrocchia di Sant’Ambrogio ha deciso di aderire alla proposta del Papa in occasione della festa di San Giuseppe

Alle 20.45 suoneranno le campane invitando i parrocchiani a partecipare al rosario trasmesso da Tv 2000

MERATE – Sarà una festa del papà decisamente insolita ed è per questo che anche la parrocchia di Sant’Ambrogio di Merate ha deciso di aderire alla proposta del Papa e dei vescovi partecipando alla preghiera per l’Italia colpita dall’epidemia di coronovirus.

Domani sera, giovedì 19 marzo, le campane della chiesa parrocchiale richiameranno l’attenzione dei fedeli per prendere parte al rosario che verrà trasmesso su Tv 2000 (canale 28), dalle 21.Il prevosto, don Luigi Peraboni, ha anche invitato i fedeli a esporre alla finestra un lume acceso in segno di speranza e unità in questi giorni di crisi ed emergenza.