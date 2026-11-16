Un ombrello, una storia: a Merate il progetto RIPARO dà voce alle donne vittime di violenza

Blog, installazione artistica e reading teatrale per dare voce alle donne vittime di violenza

Il progetto è organizzato dal collettivo Riflesso insieme a L’altra metà del cielo e Ronzinante: sabato 21 la posa degli ombrelli “narranti” per le vie del centro di Merate

MERATE – Sette ombrelli sospesi in diversi punti del centro cittadino, ciascuno con un QR code per ascoltare la storia di una donna che ha vissuto un’esperienza di violenza creando così un percorso che, uscendo dagli spazi tradizionali della cultura, coinvolgerà i cittadini in un’esperienza di ascolto e consapevolezza. Si chiama “RIPARO – Voci Ritrovate”, il progetto artistico e culturale ideato da Noemi Gadaleta e Stefano Panzeri, fondatori del gruppo artistico Riflesso, in collaborazione con Ronzinante APS e L’Altra Metà del Cielo e con il sostegno del Comune di Merate.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere e restituire alla comunità testimonianze anonime di donne che hanno vissuto diverse forme di violenza: psicologica, emotiva, economica e fisica. Non soltanto un progetto di denuncia, ma un percorso di sensibilizzazione e prevenzione che punta a far emergere anche quelle situazioni più difficili da riconoscere, perché prive di segni visibili o nascoste dietro comportamenti apparentemente premurosi. Da qui il nome, RIPARO, inteso come protezione, isolamento e riparazione, temi ben simbolizzati dagli ombrelli, color Borgogna, che verranno appesi in angoli strategici della città sabato prossimo, 21 novembre.

Tutte le storie “raccontate” ( e ascoltabili attraverso un QR code) attraverso le installazioni presenti in città (alle 7 sparse nel centro storico, vanno aggiunte quelle che verranno posizionate in Municipio e in biblioteca) sono pubblicate anche su riparo.riflesso.in, un blog che vuole essere uno spazio destinato a raccogliere le testimonianze, tutelate attraverso un percorso attento alla riservatezza e all’anonimato curato da L’Altra Metà del Cielo. “Quando ci hanno proposto questo progetto eravamo un po’ titubanti” ha ammesso Amalia Bonfanti, presidente del sodalizio meratese che da anni si occupa di donne vittime di violenza. “Non volevamo che in alcun modo venisse prevaricata la privacy delle nostre donne. Una volta rassicurate sulla certezza dell’anonimato abbiamo aderito al progetto, iniziando a raccogliere le prime testimonianze”.

Storie dirette, autentiche e prive di censura. Forti, vibranti, intense, capaci di smuovere emozioni e sentimenti diversi, pescando nell’interiorità di ciascuno. Questi racconti diventeranno anche testimonianze teatrali attraverso una rassegna di Reading che, dopo l’anteprima del 12 novembre al cinema Teatro Jolly di Olginate e proseguirà il 27 novembre a Ronzinante, a Merate, con il debutto ufficiale nella sede di Novate. A dare voce ai racconti saranno Eva Forlani, Teresina Cunillera, Barbara Rota e Paola Lungo, insieme alle operatrici de L’altra metà del cielo.

La rassegna proseguirà nel 2027 con altri tre appuntamenti a Ronzinante, in programma il 13 marzo, il 9 luglio e il 26 novembre.

“L’obiettivo è fare in modo che le testimonianze individuali diventino patrimonio collettivo, aiutando a riconoscere comportamenti e dinamiche spesso sottovalutati o normalizzati – concludono gli organizzatori -. Perché anche ascoltare può diventare un gesto di prevenzione. Dare un nome a ciò che si è vissuto, riconoscere segnali che dall’esterno possono passare inosservati e comprendere le dinamiche della violenza psicologica sono passaggi importanti per contrastarla.

RIPARO non cerca il sensazionalismo, ma vuole creare uno spazio di ascolto e condivisione, nel quale le storie non restino esperienze isolate e possano contribuire a una maggiore consapevolezza della comunità”.