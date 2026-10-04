Un San Francesco oltre gli stereotipi: a Osnago un viaggio tra le parole del santo di Assisi

Appuntamento venerdì 9 ottobre al Centro parrocchiale di Osnago

A 800 anni dalla morte di San Francesco un incontro per scoprire l’attualità del suo linguaggio

OSNAGO – Riscoprire San Francesco attraverso le sue parole, per andare oltre gli stereotipi e incontrare una figura forse meno conosciuta, ma ancora capace di parlare al presente. È questo l’obiettivo dell’incontro “Il linguaggio di San Francesco”, promosso dal Centro Sociale e Culturale “Giuseppe Lazzati” e dalla Parrocchia di Osnago in occasione degli 800 anni dalla morte del santo.

L’appuntamento è fissato per venerdì 9 ottobre alle 21, al Centro Parrocchiale di Osnago, dove il pubblico sarà accompagnato in un percorso di conoscenza e riflessione da due ospiti che affronteranno la figura di Francesco da prospettive diverse e complementari.

A intervenire saranno il professor Marco Erba, docente di italiano e latino in un liceo della provincia di Milano e giornalista, e padre Pietro Pagliarini, frate minore e guardiano del Convento di Santa Maria Nascente di Sabbioncello di Merate.

Il punto di partenza sarà il linguaggio del “Cantico delle creature”, uno dei testi più celebri legati alla figura di San Francesco. Attraverso le sue parole sarà possibile scoprire un Francesco diverso da quello consegnato dalle rappresentazioni più tradizionali, uscendo da quelle immagini stereotipate che spesso finiscono per semplificarne la personalità e il messaggio.

La serata di Osnago vuole così essere un modo originale per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco, non limitandosi a ricordarne la figura, ma provando a conoscerla più a fondo attraverso la sua voce e il significato delle sue parole.

L’incontro, a ingresso libero, è aperto a tutti.