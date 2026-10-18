“Un uomo chiamato Francesco”: a Missaglia l’incontro per celebrare il Santo di Assisi

L’evento organizzato dalla Fondazione Costruiamo il Futuro si terrà nel salone dell’oratorio

Ospiti il custode di Terra Santa Francesco Ielpo, il poeta Davide Rondoni e il conduttore tv Carlo Conti

MISSAGLIA – “Un uomo chiamato Francesco”: è questo il titolo della serata, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, dedicata a celebrare la vita e le opere del Santo d’Assisi, patrono d’Italia, in occasione degli 800 anni dalla morte. L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre alle 21.15 al salone dell’oratorio di Missaglia (via Roma 1).

A condividere esperienze, storie e riflessioni su una figura che ha attraversato i secoli con i suoi messaggi sulla fratellanza universale, l’amore per la natura e la povertà, saranno tre persone con profili umani diversi, ma accomunati dal legame con la figura di San Francesco: Francesco Ielpo, custode di Terra Santa e ministro provinciale dei Frati Minori che operano in tutto il Medio Oriente; Davide Rondoni, poeta, scrittore e drammaturgo nonché presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni degli ottocento anni dalla morte di San Francesco e Carlo Conti, noto volto televisivo e conduttore di “Con il Cuore – Nel nome di Francesco”, un evento televisivo benefico di musica e solidarietà trasmesso in diretta su Rai Uno dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi.

A dare il benvenuto ai tre ospiti e al pubblico presente, oltre che a a introdurre la serata, sarà il presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi.

L’ingresso sarà libero e gratuito, ma può essere effettuata la pre- iscrizione sul portale costruiamoilfuturo.it. Al momento sono già oltre duecento le prenotazioni registrate.