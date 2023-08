Un weekend a tutto sprint con Brivio Run e Festival dello Sport

Alle 18.30 di sabato la partenza della Brivio Run, gara podistica giunta alla seconda edizione

Domenica torna il tradizione appuntamento con il Festival dello Sport

BRIVIO – Due giorni di sport, divertimento e bella compagnia. E’ tutto pronto a Brivio per il fine settimana che apre ufficialmente il calendario di iniziative proposte in occasione della festa della Madonna Addolorata (qui il programma).

Si comincia sabato 2 settembre con il ritorno della Brivio Run, gara podistica su strada promossa dall’assessorato allo Sport guidato da Elisa Rossi dopo il grande successo raccolto, lo scorso anno, con la prima edizione. L’appuntamento è alle 18.30 in piazza Frigerio: da qui partirà il percorso panoramico di 6 chilometri lungo le sponde del fiume Adda.

La novità 2023 è che sono previste due tipologie di gara, una competitiva con classifiche e premi finali per i primi tre atleti di ogni categoria e l’altra non competitiva, priva di classifica ma con rilevamento del tempo impiegato. La gara verrà infatti cronometrata con chip. E’ previsto un ricco pacco gara con maglia tecnica ai primi 200 iscritti, panino e birra all’arrivo e tanti altri gadget. E’ possibile iscriversi online sul sito www.briviorun.it fino a venerdì al costo di 12 euro, oppure il giorno stesso della gara versando 15 euro.

Alle 20.30 partirà invece la camminata sotto le stelle: un percorso di cinque chilometri, in parte anche su tratti disconnessi, guidati dal gruppo escursionisti briviesi, illuminati dai gadget luminosi che verranno forniti in dotazione ai primi 400 iscritti. Il costo di partecipazione è di 5 euro, gratuito per gli under 10. Iscrizioni online oppure sabato stesso dalle 19 in piazza Frigerio.

Domenica sarà invece la volta del festival dello sport con il lungofiume trasformato, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, in un palcoscenico all’aperto per cimentarsi in diverse attività sportive: dall’arrampicata con la parete posizionata lungo il Castello alle arti marziali coreane, passando per calcio, beach volley, pallavolo, ginnastica artistica, badminton, bocce, difesa personale, teakwondo, tennis tavolo, Wushu kung fu, tiro con l’arco, kayak e Sad, sistema autodifesa donna