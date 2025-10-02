Una nuova casetta dell’acqua a Calco, inaugurata dai bambini della primaria

E’ la terza casetta dell’acqua presente in paese

Presenti i bambini della scuola primaria che hanno ribadito con slogan e manifesti l’importanza dell’ambiente

CALCO – Sono stati i bambini della scuola primaria a inaugurare questa mattina, giovedì, la nuova casetta dell’acqua, installata da Lario Reti Holding al Cornello, nel parcheggio vicino al Palazzetto dello Sport. Una cerimonia semplice ma ricca di significato con i piccoli alunni delle elementari (coinvolte le classi dalla seconda alla quinta) che sono giunti in via Trieste accompagnati dalla maestre intonando degli slogan e mettendo ben in mostra i cartelloni a difesa dell’ambiente e contro l’utilizzo smodato di plastica.

“Noi grandi non l’abbiamo protetto molto e sta voi dire oggi a genitori e nonni, oggi che poi è la giornata a loro dedicata, che il pianeta va rispettato” le parole con cui Lorenzo Riva, presidente di Lario Reti Holding, ha dato il benvenuto all’inaugurazione della 38esima casetta posizionata dalla partecipata attiva nel settore del servizio idrico integrato sul territorio lecchese. Gli ha fatto eco il sindaco Stefano Motta che ha rimarcato come sia il terzo distributore di acqua alla spina posizionato a Calco dopo quello presente davanti alle scuole e quello ad Arlate, gestiti entrambi da un altro operatore tramite convenzione.

“E’ fondamentale che servizi come questi siano vicini alla cittadinanza. Ci stiamo impegnando sul fronte dell’ambiente e lo potete vedere anche dalle nuove luci dei lampioni a led” ha concluso il primo cittadino.

Presente anche la dirigente scolastica Chiara Ferrario che si è detta onorata di poter partecipare, come scuola, a un momento così importante. Silvia Brusadelli, dell’ufficio comunicazione di Lario Reti Holding, ha infine ricordato che l’erogatore funziona con la tessera acquistabile al distributore presente in biblioteca erogando acqua frizzante e naturale al costo di 5 centesimi al litro.

A tutti i bambini presenti è stata poi regalata la borraccia di Lario Reti e consegnati altri gadget.