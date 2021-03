Unione della Valletta, attivate le fototrappole: “Più controllo del territorio”

Alle 4 fototrappole da poco in servizio, potrebbero presto aggiungersene altre

La soddisfazione del presidente dell’Unione della Valletta: “Uno strumento utile per il controllo del territorio”

SANTA MARIA HOE’/ LA VALLETTA – Controllare in maniera più capillare l’intero territorio, con un occhio di riguardo in più al tema dell’abbandono dei rifiuti, grazie alle fototrappole. Sono state attivate nei giorni scorsi le quattro fototrappole in dotazione all’Unione dei Comuni della Valletta grazie alla proficua partecipazione a un bando regionale.

“La scorsa estate abbiamo proceduto a predisporre il regolamento per l’utilizzo e ora siamo pronte a utilizzarle -spiega il presidente dell’Unione Efrem Brambilla, che è anche sindaco di Santa Maria Hoè -. I quattro strumenti elettronici verranno posizionati in punti strategici del territorio, cambiando spesso posizione in modo da riuscire ad avere una copertura completa della zona. Sappiamo quali sono le zone più critiche e infatti interverremo da subito lì. Ho chiesto alla consigliera della Valletta Brianza Ambra Biella di aiutarmi a indicare i punti più sensibili de La Valletta”.

Le quattro fototrappole sono state ora attivate e non è detto che presto non se ne possano aggiungere delle altre. “La Polizia locale effettuerà un report ogni mese per vedere l’andamento. Sono convinto che questo strumento si rivelerà molto utile per il controllo del territorio” conclude Brambilla.