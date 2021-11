Cinzia Manzoni: “Il nostro sogno è arrivare a una città amianto free”

Lo sportello amianto servirà per fornire informazioni e supporto ai cittadini alle prese con problemi legati all’eternit

LA VALLETTA – Sensibilizzare la comunità sul pericolo dell’amianto, offrire sostengo ai cittadini ammalati a causa dell’esposizione alle fibre di questo materiale e informare sulle pratiche e sui contributi economici previsti per chi decide di smaltire l’eternit.

E’ attivo da sabato 6 novembre il nuovo sportello amianto, promosso dall’Unione dei comuni lombarda della Valletta insieme al gruppo Aiuto Mesotelioma di Lecco. “L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza su questo importante tema. Ringrazio Cinzia Manzoni per essersi messa a disposizione dell’Unione grazie a uno sportello che vuole rappresentare un’opportunità sia per il territorio che per le famiglie” ha rimarcato Marco Panzeri, sindaco de La Valletta Brianza nonché presidente dell’Unione. Dal censimento, effettuato nel 2013 su impulso dalle Regione, sono arrivate 153 segnalazioni agli allora Comuni di Rovagnate e Perego e 66 da Santa Maria Hoè relative alla presenza di amianto sul territorio e al suo stato di degrado. Tra gli stabili, in cui è nota la presenza di amianto, quello della Fornace a Bagaggera all’interno del Parco del Curone.

“La legge non obbliga però alla rimozione dell’amianto, ma prevede un monitoraggio costante dell’indice di degrado” ha sottolineato Manzoni, presidente del gruppo Aiuto Mesotelioma, associazione entrata a far parte di Rete Ambiente Lombardia, evidenziando come la Provincia di Lecco sia al 47esimo posto per morti dichiarati all’Inail dovuti a mesotelioma. “Si pensava che l’amianto fosse solo un problema di Casale Monferrato (dove sorgeva lo stabilimento produttivo dell’Eternit), ma non è così visto il massiccio uso di questo materiale in moltissimi campi, dalle tubature alle canne fumarie, passando per i rivestimenti dei tetti e perfino delle tute di lavoro dei Vigili del Fuoco. Il nostro sogno è quello di arrivare a una città amianto free per lasciare ai nostri figli un ambiente più sano e meno inquinato”. Sarà possibile contattare lo sportello amianto telefonicamente (numero 329 09 15 734), dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 per fissare appuntamenti o richiedere informazioni oppure in presenza presso gli Uffici dell’Unione a Perego in Via Montegrappa 1, il primo sabato non festivo del mese previo appuntamento da fissarsi telefonicamente e/o via mail info@gruppoaiutomesotelioma.org