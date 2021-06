La cerimonia si è svolta sabato nella splendida cornice di Villa Semenza

Premiati con le borse di studio gli studenti eccellenti

LA VALLETTA / SANTA MARIA HOE’ – Sono sette i ragazzi premiati dall’Unione della Valletta per l’impegno, la dedizione e i risultati raggiunti a livello scolastico. La cerimonia di consegna delle borse di studio si è tenuta nel tardo pomeriggio di sabato nella splendida cornice di Villa Semenza. Presenti l’assessore all’Istruzione dell’Unione e de La Valletta Brianza Raffaele Cesana e il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla che hanno elogiato i ragazzi per il loro impegno scolastico.

Brambilla ha aggiunto: “Uusate la vostra testa. Scegliete voi il vostro futuro, fate quello che più vi piace. Se sbaglierete avrete tutto il tempo per migliorare, ma è sempre peggio sbagliare per i consigli di altri”. Ho ricordato inoltre che la villa Semenza di Santa Maria Hoè è l’unica Villa della nostra regione Lombardia dichiarata dallo Stato Monumento Nazionale ed ho ringraziato l’Ingegner Anna Semenza, proprietaria della villa, che discende da un’antica stirpe di grandi ingegneri”. A ricevere le borse di studio sono stati Clelia Brognoli (secondaria di secondo grado), Francesco Cagliani, Riccardo Fumagalli, Anna Marino, Margherita Pittana (studenti universitari) mentre Federica Sottocornola e Gaia Scaccabarozzi sono state premiate come studenti meritevoli.