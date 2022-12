Unione della Valletta: consegnate le borse di studio agli studenti eccellenti

La cerimonia di consegna delle borse di studio si è tenuta sabato pomeriggio

I premi sono stati attribuiti anche ai ragazzi diplomati nel 2020/21, “penalizzati” dall’emergenza Covid

LA VALLETTA – Emozioni e applausi sabato pomeriggio durante la cerimonia di consegna delle borse di studio ai ragazzi meritevoli residenti nell’Unione dei Comuni della Valletta. Presenti per l’occasione il dirigente scolastico Paolo D’Alvano, il presidente dell’Unione Marco Panzeri, l’assessore Raffaele Cesana, il consigliere con delega all’Istruzione di Santa Maria Hoè Elisa Montani e il consigliere a Santa Maria Hoè Gianpietro Marini.

Nel suo discorso di saluto, il preside ha effettuato un excursus storico sul diritto e dovere allo studio, sottolineando come, nei primi del Novecento, la possibilità di studiare fosse riservata solo alle classi abbienti e ha poi rimarcato come il riconoscimento alle eccellenze sia una facoltà prevista dalla Costituzione. Ed è proprio al merito che si riallacciato l’assessore Cesana rimarcando l’importanza di un buon orientamento per dare la possibilità a tutte le scuole di diventare una preziosa opportunità per gli studenti senza creare istituti di serie A, come i licei e quelli di serie B, come i professionali.

Sempre Cesana ha poi voluto sottolineare come, dopo una riflessione con il presidente Panzeri condivisa poi dalla Giunta, sia stato deciso di invitare a questa premiazione anche i ragazzi di diplomati nel 2020 – 21, penalizzati dall’emergenza Covid. “I ragazzi sono stati bravi a coltivare il loro talento attraverso tutte le attività della vita in termini di competenze formali, non formali e informali, mettendo impegno, dedizione e sacrificio nello studio” ha concluso Cesana, rivolgendo un plauso anche ai ragazzi che non sono riusciti a raggiungere l’eccellenza, ma che hanno affrontato il loro percorso di studi con grande impegno dedizione e serietà. Tra i ringraziamenti spazio anche al vice sindaco Peter Sironi e ai consiglieri Dario Colombo e Romeo Ripamonti per la collaborazione e il supporto alla giornata.

Spazio poi alle premiazioni. Per le scuole medie, le borse di studio sono andate a Margherita Pirovano (diplomata con 10 e lode), Emanuele Fumagalli e Samuele Ripamonti. Per le superiori di secondo grado, invece il riconoscimento è andato a Benedetta Ierardi, Agata Bozzato, Elisa Colombo, Alessia Fumagalli, Claudio Perego, Anna Chiara Pittana, Asia Redaelli, Gioele Riva, Arianna Spaggiari, Lorenzo Taribello e Martina Trabucchi.