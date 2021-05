La giornata ecologica si è tenuta ieri, domenica, ed è stata promossa dall’Unione della Valletta

Due i punti di ritrovo, uno a Santa Maria Hoè e uno a La Valletta: tra i rifiuti abbandonati per strada anche frigoriferi ed elettrodomestici

LA VALLETTA / SANTA MARIA HOE’ – Grande partecipazione alla giornata ecologica promossa ieri, domenica, dall’Unione della Valletta su impulso di Ambra Biella, assessore alla Valletta e consigliere delegato al ciclo integrato dei rifiuti.

L’iniziativa ha visto partecipare una cinquantina di persone suddivise tra il gruppo di La Valletta e quello di Santa Maria Hoè, in modo da riuscire a raggiungere più luoghi con la maxi campagna di pulizia.

I residenti a La Valletta, capitanati dall’assessore Biella in prima fila insieme ai colleghi di Giunta Peter Sironi e Anna Perego e a diversi consiglieri comunali, si sono ritrovati al posteggio davanti al Maxi Sport e da qui, distribuiti in gruppi più piccoli, hanno passato al setaccio diverse zone: dalla provinciale 342 alla strada che porta a Sirtori senza dimenticare le frazioni di Sara e Crescenzaga e il tratto che, da sotto il cimitero di Rovagnate, conduce a Castello.

A Santa Maria Hoè invece il gruppo, trainato dal sindaco Efrem Brambilla (presenti anche l’assessore Daniel Fumagalli e i consiglieri Valentino Scalambra e Saverio Morisi) si sono focalizzati sulla Sp 58 nel tratto a confine con Nava, frazione di Colle. Una zona particolarmente sensibile, purtroppo, al fenomeno dell’abbandono di rifiuti come dimostrato dal “bottino” raccolto: due frigoriferi, elettrodomestici, portoni e rifiuti di qualsiasi genere. Ed è proprio per cercare di arginare il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti che l’amministrazione comunale ha già allestito, anche in questa zona, delle fototrappole in modo da tenere monitorata la situazione e incastrare eventuali responsabili.

ALTRE FOTO NELLA GALLERIA