Unione della Valletta: in distribuzione 9mila mascherine e gel igienizzante

Nel kit anche un opuscolo contenente i numeri utili e i servizi attivati per fronteggiare l’emergenza covid 19

I sindaci Trabucchi e Brambilla ringraziano i volontari per il grande lavoro svolto in queste settimane

UNIONE DELLA VALLETTA – Altre 9mila mascherine verranno distribuite domani, sabato, nei comuni di Santa Maria Hoè e della Valletta Brianza. L’Unione ha infatti deciso di implementare la dotazione di dispositivi di protezione individuale a disposizione dei cittadini prevedendo una nuova distribuzione del materiale.

Da domani, sabato, i volontari del gruppo locale della Protezione civile effettueranno il servizio casa per casa lasciando 3 mascherine nella cassetta delle lettere di ciascuna famiglia. “Grazie alla disponibilità del gruppo di protezione civile e del Cai nel kit ci sarà anche un flaconcino di gel igienizzante. Abbiamo poi inserito anche un opuscolo informativo contenente i numeri utili e i servizi finora attivati come Unione” fanno sapere i sindaci Efrem Brambilla e Roberta Trabucchi, ringraziando i volontari per il grande lavoro svolto in queste settimane.

“Senza fare rumore stanno lavorando incessantemente per affrontare questa emergenza. A loro va il nostra grande grazie”. L’amministrazione comunale dell’Unione aveva già provveduto a distribuire le mascherine alle persone in quarantena, ai titolari di attività commerciali e agli operatori comunali in modo da mettere in sicurezza chi si trova a dover lavorare anche in questi giorni di lockdown.