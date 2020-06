Unione della Valletta: in distribuzione i sacchi rossi per la raccolta puntuale dei rifiuti

Dal 1° ottobre a Santa Maria Hoè e a La Valletta partirà la raccolta puntuale dei rifiuti

Da luglio inizierà la distribuzione dei sacchi rossi con cui effettuare da ottobre la raccolta dell’indifferenziato

LA VALLETTA / SANTA MARIA HOE’ – Un nuovo sacco rosso che sostituirà quello trasparente permettendo di attivare, a partire dal 1° ottobre, in via sperimentale il nuovo modello di raccolta differenziata basato sulla misurazione puntuale dei rifiuti non riciclabili. Prenderà il via il 4 luglio la distribuzione dei sacchi rossi, che i cittadini dell’Unione dei Comuni della Valletta dovranno utilizzare per conferire i rifiuti indifferenziati, fino a ora conferiti nel sacco trasparente.

“Concretamente, per i residenti, non cambierà nulla o quasi – puntualizzano i sindaci Roberta Trabucchi ed Efrem Brambilla – Anzichè usare il sacco trasparente o altri tipi di sacchetti si dovrà semplicemente utilizzare il nuovo sacco rosso che verrà consegnato durante la distribuzione. In questa fase sperimentale non verranno modificate né la frequenza di raccolta né la modalità di conferimento nel sacco. Per il conferimento di pannolini o di ausili sanitari assorbenti, come pannoloni o traversine, sarà possibile richiedere una fornitura di sacchi specifici di colore azzurro”.

Un sistema che premia chi differenzia meglio

La raccomandazione è quella di non contenere alcun rifiuto riciclabile come bottiglie, flaconi in plastica, lattine, tetrapak, scarti di cucina. “Siamo convinti che questo importante cambiamento porterà molti benefici ambientali e anche per questo motivo abbiamo voluto essere tra i primi dell’intera provincia a sperimentare questo nuovo sistema”.

Insieme all’Unione hanno infatti aderito alla sperimentazione della tariffa puntuale i Comuni di Oggiono, Ello, Dolzago e Colle. “Grazie a questo nuovo modello, saremo in grado sia di introdurre un meccanismo tariffario che tenga conto delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ciascun utente sia di ottimizzare e razionalizzare i servizi di raccolta, sia di incrementare ulteriormente le nostre percentuali di raccolta differenziata e riciclo” concludono i due sindaci, vedendo in questa novità, che implica una maggiore consapevolezza dei cittadini, la possibilità di

Il sacco rosso avrà una capienza da 40 litri per le famiglie e da 100 litri per le attività. Sarà dotato di un microchip (Rfid) contenente un codice identificativo associato alla singola utenza che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per il conferimento dei rifiuti indifferenziati non riciclabili. Durante le attività di raccolta rifiuti, un apposito dispositivo portatile consentirà di riconoscere il codice utente inserito nel sacco rosso e di conteggiare automaticamente i conferimenti effettuati da ciascuno.

Ecco il calendario completo della distribuzione dei sacchi rossi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, dotati di codice identificativo (RFID)