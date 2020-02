Unione della Valletta: Matteo Rossi è il nuovo agente della Polizia locale

Svolgerà per quattro mesi un servizio di 12 ore a settimana

Rossi è da poco stato nominato comandante nel Comune di Bosisio Parini

LA VALLETTA – SANTA MARIA HOE’ – Un nuovo agente di Polizia locale ha preso servizio da ieri, mercoledì, per l’Unione dei Comuni della Valletta. Si tratta di Matteo Rossi, da poco nominato comandante a Bosisio Parini dopo aver precedentemente svolto servizio come agente nel Comune di Malgrate. Rossi svolgerà 12 ore a settimana nei Comuni di La Valletta e Santa Maria Hoè che gestiscono, tramite Unione, il servizio di Polizia locale.

“L’agente resterà in servizio da noi per 4 mesi, in modo da tamponare il periodo rimasto scoperto dopo che il comandante della Polizia locale Matteo Bettoni ha deciso di lasciare l’incarico per andare a lavorare in Comune a Bergamo – puntualizza il sindaco di Santa Maria Hoè nonché vice presidente dell’Unione Efrem Brambilla – . Così come previsto dalla normativa, Bettoni ha però chiesto il mantenimento del posto per 6 mesi, (ha lasciato l’incarico a partire dal 1 gennaio 2020, ndr) in attesa di confermare o meno il nuovo posto di lavoro a Bergamo”.

Tra quattro mesi, trascorsi cioè i sei mesi legati al mantenimento del posto dell’ex comandante, l’amministrazione dell’Unione provvederà quindi ad assumere un nuovo comandante: “Utilizzeremo la graduatoria del concorso effettuato proprio in occasione della nomina del precedente comandante” conclude Brambilla, soddisfatto dell’acquisto messo a frutto grazie al quale è stato possibile rinforzare l’organico in forze al comando con sede in piazza del Mercato. Il comando è infatti costituito da Placido Ghezzi, Chiara Lanfranconi, Tommaso Scarabelli e, appunto, Matteo Rossi.