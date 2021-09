Tre giorni di interventi e di pulizia a La Valletta e Santa Maria Hoè con il fine settimana del verde pulito

Protagonisti gli studenti delle scuole medie, i volontari della Protezione civile e i semplici cittadini

LA VALLETTA / SANTA MARIA HOE’ – Tre giorni dedicati al territorio e alla cura del verde. E’ quanto ha in programma l’Unione dei Comuni lombarda della Valletta per il prossimo fine settimana. Il primo appuntamento è in agenda venerdì 24 settembre e vedrà protagonisti i ragazzi della prima media, chiamati, insieme ai volontari della Protezione civile, a eseguire, dalle 8 alle 12, interventi di manutenzione al sentiero delle Sorgenti a Santa Maria Hoè. Sabato 25 invece il gruppo di volontari, affiancati sempre dagli studenti, si concentreranno sulla pulizia e sula sistemazione del torrente Valon a La Valletta Brianza. A tutti i ragazzi verrà consegnato il kit di Puliamo il mondo con pettorina, cappellino e guanti. Domenica infine spazio agli adulti: il ritrovo è fissato alle 8 all’isola ecologica, dove i cittadini verranno suddivisi in gruppi per operare al ripristino di sentieri e alvei di torrenti. Ai partecipanti è richiesto di indossare scarponcini, guanti e giubbino ad alta visibilità. E’ previsto un rinfresco finale alle 12 in oratorio a Rovagnate. E’ richiesta l’iscrizione entro giovedì 23 settembre inviato una mail a protezione.civile@unionevalletta.it indicando nome e cognome, età e numero di telefono.