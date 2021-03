Vaccinazioni Covid: “Mia madre, ultranovantenne e non deambulante, lasciata senza informazioni”

L’ex consigliere Roberto Riva ha scritto in Regione e a Roma per chiedere lumi sulle vaccinazioni Covid

La denuncia: “Nessuna informazione a riguardo dei pazienti anziani e compromessi”

MERATE – Vaccinazioni Covid e anziani estremamente fragili. Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da Roberto Riva, ex consigliere comunale a Merate, al direttore generale dell’Asst Lecco Paolo Favini, all’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti, al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e al ministro della Sanità Roberto Speranza. La missiva è stata inoltre inviata all’onorevole Gianmario Fragomeli e ai consiglieri regionali Raffaele Straniero e Patrizia Baffi.

Ecco la lettera:

Egregio direttore Favini

mi aggiungo alle numerose segnalazioni sul tema “organizzazione vaccinazioni CoVid 19” per evidenziare come – soprattutto per anziani estremamente fragili – la carenza anche solo di informazioni diventa un problema di fiducia oltre che di sicurezza dei pazienti.

Mia madre ultranovantenne e non deambulante sta ancora aspettando non solo di essere vaccinata ma neppure può sapere come e se questo potrà avvenire perché non c’è un numero telefonico dove questi pazienti e i loro parenti possano avere informazioni.

Segnalo che il distanziamento in pazienti allettati è quasi impossibile e quindi… il rischio diviene molto alto per lei.

Mi viene spontanea una domanda: si è deciso che per pazienti anziani e compromessi non vale la pena di investire risorse?

Avrei girato volentieri la domanda al Commissario Bertolaso che è stato a Lecco.

Anche se non credo che il Direttore della ATS Lecchese abbia portato alla sua conoscenza come viene organizzata la campagna vaccinatoria nella nostra provincia, con quali modalità e priorità, dove e con quale garanzia di distanziamento.

A parte il 4° piano dell’ospedale Mandic non si potevano utilizzare palestre o simili luoghi (come fatto altrove) che certamente il Sindaco di Merate avrà messo a disposizione.

In attesa di un vostro chiarimento porgo distinti saluti

Roberto Riva