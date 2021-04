De Capitani rivolge un invito a presentarsi al centro vaccinale non prima di 15-20 minuti dall’appuntamento

“In questo modo sarà possibile evitare la coda fuori e rendere il servizio ancora più snello ed efficiente”

CERNUSCO – Un invito a tutte le persone che dovranno presentarsi, nei prossimi giorni, per la vaccinazione all’hub allestito nel capannone della Technoprobe affinchè non si presentino all’appuntamento con troppo anticipo. E’ quanto arriva dalla sindaca di Cernusco Giovanna De Capitani dopo aver registrato, nelle giornate di ieri (giorno di apertura) e oggi, martedì, una notevole affluenza di persone in anticipo rispetto all’orario della prenotazione.

“Sta accedendo in questi primi giorni, soprattutto la mattina – precisa De Capitani – . Alcune persone hanno un orario preciso di convocazione mentre altre solo una fascia oraria. In alcuni casi risulta che lo stesso portale o call center di Regione Lombardia inviti ad anticipare la presenza presso il Centro Vaccinale indicato. Si specifica che, al fine di evitare inutili attese ed assembramenti, è sufficiente presentarsi 15/20 minuti prima della convocazione per la vaccinazione”.

Un accorgimento necessario al fine di evitare inutili code fuori dall’edificio: “La struttura non dispone di ampi spazi esterni ove soggiornare e di conseguenza si vorrebbero evitare lunghi momenti di attesa in piedi. Tutte le persone convocate vengono accolte e vaccinate senza problemi. Evitare inoltre di presentarsi senza convocazione. Il Centro Vaccinale dispone di un ampio parcheggio riservato ove gli accompagnatori possono anche attendere in auto, se non necessari o di supporto”.

Previsti anche dei posteggi riservati a disabili in prossimità dell’ingresso. “Tutte le altre persone sono invitate ad utilizzare solo il parcheggio riservato al Centro Vaccinale seguendo le specifiche indicazioni stradali. Si confida sulla collaborazione di tutti per offrire un servizio adeguato ai cittadini del territorio”.

La sindaca rivolge infine un ringraziamento a tutti i volontari che “stanno aiutando nel regolare i flussi di accesso e a tutti gli operatori sanitari e amministrativi per la cortesia e la disponibilità dimostrata”.